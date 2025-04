El delicado baile para preservar la magia del legendario Studio One de Abbey Road

LONDRES (AP) — En el Studio One de Abbey Road, incluso una capa de pintura podría arruinarlo todo.

Famoso por albergar a Adele, Harry Styles y U2, es donde se grabó la música original de “Star Wars”, “Harry Potter” y “Wicked”, así como las bandas sonoras de videojuegos de gran éxito como “Call of Duty”, “Halo” y “Final Fantasy”. También es donde Ryan Gosling plasmó su memorable “I’m Just Ken” para “Barbie”.

A casi un siglo de su apertura, Studio One se sometió a una renovación de seis meses y varios millones de libras esterlinas, con la principal prioridad de preservar su principal valor: el sonido.

“Lo que no queremos hacer es cambiar la acústica, por lo que cada pequeño detalle en la sala ha sido conservado y preservado, para que el sonido no cambie”, señaló Sally Davies, directora general de Abbey Road Studios.

La reverberación de la sala de 450 metros cuadrados (4.844 pies cuadrados) se ha mantenido en 2,3 segundos, igual que en los años 70. No ha habido redecoración ni cambio de estilo, dejando los paneles Art Deco originales intactos en sus paredes.

“Simplemente, hemos lavado las paredes para preservar ese sonido”, dijo Davies, añadiendo que el suelo fue lijado y aceitado, pero no barnizado. La mayoría de las mejoras, explicó, son actualizaciones tecnológicas en la sala de control. “En esta sala se trata simplemente de preservar esa magia”.

Una peregrinación para los fanáticos de la música

Inaugurado en 1931, este sagrado salón —que una vez fue una casa de nueve habitaciones en una gran calle suburbana en el barrio de St. John’s Wood en Londres— se convirtió en el primer estudio de grabación del mundo. Es donde se inventó el estéreo y es visitado todos los días por fanáticos de la música de todos los continentes, quienes están felices simplemente por pararse en la calle afuera.

Davies dice que más de un millón de personas al año hacen una peregrinación al cruce peatonal cerca del estudio, la gran mayoría para recrear la portada del álbum “Abbey Road” de The Beatles, y ese número podría aumentar después de las próximas películas biográficas de Sam Mendes protagonizadas por Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Joseph Quinn como los Fabulosos Cuatro.

Y aunque John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr son famosos por usar el Studio Two, también hicieron historia en el más grande Studio One, que utilizaron para la primera actuación transmitida en vivo al mundo, una interpretación de “All You Need Is Love” presentada por televisión en 1967.

Antes de The Beatles, el Studio One ya había cimentado su lugar en la historia de la música, cuando fue inaugurado por el compositor británico Sir Edward Elgar, quien grabó su “Land of Hope and Glory” con la Orquesta Sinfónica de Londres. También ha albergado a otros grandes de la música como Maria Callas, Igor Stravinsky, Daniel Barenboim, Fats Waller y Glenn Miller.

Debido a su gran tamaño, más del doble que el Studio Two, puede albergar una orquesta de 100 músicos y un coro de 100 miembros al mismo tiempo, lo cual es perfecto para grabar bandas sonoras de películas, y explica por qué un gran número de películas de Hollywood se graban en Abbey Road, según el estudio.

Una larga historia

De pie en un balcón con vista a la sala de 12 metros de altura (40 pies de altura), Davies señala la pantalla original que se usó para proyectar “Raiders of the Lost Ark” ("Los cazadores del arca perdida") de 1981 mientras los músicos tocaban para grabar la banda sonora.

Desde entonces, todo, desde la trilogía de “The Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) hasta “Black Panther” y “Guardians of the Galaxy” ("Guardianes de la Galaxia") de Marvel, pasando por “Barbie”, se ha grabado en el Studio One. Para esta última, todos los músicos vinieron con algo rosa, ya sea un instrumento rosa o una prenda de vestir.

El compositor nominado al Oscar Daniel Pemberton ha grabado en el Studio One desde 2009 y lo llama a su “hogar creativo” además de un “espacio espectacular”.

“Desde fuera sólo parece una casa normal. Y luego entras y encuentras este espacio que es casi del tamaño de un campo de fútbol. De hecho, he jugado fútbol allí una vez”, se ríe.

Pemberton es conocido por componer para “Spider-Man: Across the Spider Verse” ("Spider-Man: a través del Spider-Verso"), “Ferrari”, “The Trial of the Chicago 7” ("El juicio de los 7 de Chicago") y crear la canción principal de “Slow Horses” y “Strange Game”, con Mick Jagger.

“Lo emocionante de una sala como el Studio One es que lo que sucede en el día es lo que sucede para el resto del tiempo”, dice. “Es como si se estuviera haciendo historia, ya sea buena o mala, estás creando un momento entonces”.

Pemberton señala las historias, ya sean personales o musicales, que se han desarrollado dentro de las paredes del estudio.

“Los fantasmas son una locura allí”, dijo.

Davies está de acuerdo en que la historia añade al encanto.

“Entras en esta sala y puedes sentirlo. ... Hay una magia en el sonido. Suena fenomenal. Hay una espiritualidad en quién ha estado aquí, quién ha actuado aquí”, dice. “Así que cuando vemos a los artistas pasar, sabes esa reacción inmediata de, ‘¡Oh Dios mío. Estoy en el Studio One!”.

Para celebrar la reapertura esta semana, Abbey Road Studios presentó una forma de arte inusual para el espacio: la danza, que incorporó las partituras de Pemberton, remezcladas por el artista residente Jordan Rakei y coreografiadas por Joseph Toonga.

“Me dejó un poco sorprendido, como, ¡guau, realmente es grande!”, dijo Toonga la primera vez que vio el estudio. Luego incorporó ese sentimiento en una danza que mezclaba hip hop, krumping y ballet.

El primer cliente en grabar en el Studio One después de la renovación fue una franquicia de Hollywood de la que no se pueden revelar detalles.

Hay, de hecho, muchos secretos en Abbey Road. Uno de ellos es el plan de Pemberton para grabar el sonido único del traqueteo de las nuevas barandillas para una banda sonora de película.

Hubo preocupación de que las barras huecas de estilo Art Deco alteraran la acústica de la sala, y se hizo un plan de respaldo para llenarlas con arena si interferían con la reverberación.

Afortunadamente, se permitió que las barras vacías se quedaran porque Pemberton está encantado con el ruido que hacen cuando alguien pasa corriendo con llaves: es otro sonido dramático que sólo se puede crear en el Studio One y llegará a los cines de todo el mundo, a través de la banda sonora de una película.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.