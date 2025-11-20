El Departamento de Energía de Trump se reorganiza en torno a las prioridades fósil y nuclear

20 nov (Reuters) - El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció el jueves una reorganización de la agencia que prioriza los recursos petroleros y nucleares sobre las oficinas que se habían dedicado a las energías renovables y la eficiencia.

El DOE publicó un nuevo organigrama junto con una breve declaración en la que afirmaba que los cambios estaban alineados con la agenda de dominio energético del presidente Donald Trump.

El organigrama presenta varias divisiones nuevas, entre ellas la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica y la Oficina de Fusión. La Oficina de Demostraciones de Energía Limpia, creada por la administración Biden, fue eliminada.

La Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que albergaba divisiones dedicadas a la investigación de tecnologías solares, eólicas y de vehículos, tampoco aparece en el gráfico.

La Oficina de Programas de Préstamos, que financia proyectos energéticos innovadores, pasó a denominarse Oficina de Financiación del Dominio Energético.

El DOE no dijo si los empleos en la agencia se verían afectados, y los funcionarios no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Energía está alineando sus operaciones para restaurar el sentido común en la política energética, reducir los costos a las familias y empresas estadounidenses y garantizar la gestión responsable de los dólares de los contribuyentes", dijo el secretario de Energía, Chris Wright, en el comunicado.

"Estos cambios nos ayudarán a ejecutar mejor la misión del DOE de entregar energía estadounidense asequible, confiable y segura para el pueblo estadounidense". (Reportaje de Nichola Groom, Edición de Nick Zieminski)