El Departamento de Justicia no presentará cargos contra exagentes del FBI en el caso de abusos de Larry Nassar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentará cargos penales por presuntas irregularidades contra dos exagentes de la Policía Federal (FBI) que estaban encargados de investigar el caso de abusos sexuales en torno al médico deportivo Larry Nassar.

El FBI y el Departamento de Justicia enfrentaron intensas críticas por obviar las acusaciones de abusos sexuales que varias integrantes del equipo olímpico de gimnasia lanzaron contra Nassar, quien fue condenado en 2017 por múltiples delitos sexuales.

En julio de 2021, el Departamento recalcó que el FBI no respondió a las acusaciones de Nassar con la seriedad y urgencia que requerían, cometieron numerosos y fundamentales errores, así como violaron múltiples políticas del FBI.

Cuatro estrellas de la gimnasia de Estados Unidos, entre ellas medallista olímpica Simone Biles, acusaron al Comité Judicial del Senado al FBI por permitir "que un abusador de menores quedara libre durante más de un año".

"Culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que permitió y perpetuó sus abusos (...). Si se permite que un depredador haga daño a los niños, las consecuencias serán rápidas y severas. Ya basta", dijo Biles, quien estuvo acompañada de las también gimnastas, McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisma.

"El FBI no solo no denunció mi abuso, sino que cuando finalmente lo documentaron 17 meses después, hicieron afirmaciones completamente falsas sobre lo que dije. Eligieron mentir y proteger a un abusador en serie a protegerme, no solo a mí, sino a otros niños", contó, por su parte, Maroney.

"El Departamento de Justicia se negó a procesar a estas personas. ¿Por qué? Es su trabajo hacerles responsables. Estoy cansada de esperar a que la gente haga lo correcto, porque abusaron de nosotras y merecemos justicia", reclamó la atleta en su momento.

El escándalo estalló en 2015 tras una investigación del diario 'The Indianapolis Star' y dos años después fue condenado a 60 años de prisión por delitos de asalto, agresión sexual, pornografía infantil, y manipulación de pruebas, entre otros.

Ahora, el Departamento ha afirmado que no existe suficiente información para presentar el caso por la vía penal, pese a la recomendación de los fiscales y los hallazgos de que los agentes del FBI dieron información inexacta, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

"Esto no refleja de ninguna manera la opinión de que la investigación de Nassar se manejó como debería haber sido, ni refleja aprobación o desprecio por la conducta de los exagentes", ha dicho el Departamento de Justicia en un comunicado, según la citada agencia.

Larry Nassar, que durante décadas abusó de cientos de niñas y mujeres --más de 250-- aprovechándose de su trabajo, fue sentenciado a una pena de cárcel de entre 40 y 125 años por los delitos cometidos sobre tres de las víctimas, lo que se suma a las otras dos condenas ya dictadas.

Inicialmente, fue condenado a 60 años de cárcel por posesión de pornografía infantil y recibió una pena de entre 40 y 175 años por abusar de siete jóvenes. El condado de Eaton, en Michigan, acogió un tercer juicio en el que fue condenado por los abusos de tres víctimas más.