El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anuncia redadas migratorias en Chicago

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado este lunes el lanzamiento de redadas en la ciudad de Chicago en una operación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que tendrá como objetivo a los "inmigrantes ilegales criminales" protegidos por las "políticas de santuario" del gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker.

"Esta operación del ICE tendrá como objetivo a los inmigrantes ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses", ha señalado en la red social X.

El Departamento ha defendido de esta manera que su responsable, Kristi Noem, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están apoyando a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros en situación irregular, mientras que Pritzker apoya a éstos últimos.

El gobernador ha afirmado en la misma red social, en cambio, que los planes del Gobierno estadounidense no buscan "combatir la delincuencia", ya que "eso requiere apoyo y coordinación; sin embargo, no hemos experimentado nada parecido en las últimas semanas".

"En lugar de tomar medidas para trabajar con nosotros en la seguridad pública, la Administración Trump está centrada en asustar a los habitantes de Illinois", ha lamentado.

A su vez, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha criticado que su Ayuntamiento no haya recibido aviso alguno de la Administración Trump sobre estos operativos.

"Seguimos oponiéndonos a cualquier posible aplicación militarizada de la ley migratoria sin el debido proceso debido al historial del ICE de detención y deportación de ciudadanos estadounidenses y de violación de los Derechos Humanos de cientos de detenidos", ha explicado.