El Departamento de Trabajo de EE. UU. no publicará su informe de empleo por el cierre del Gobierno

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El Departamento de Trabajo estadounidense no publicará el viernes su muy esperado informe de empleo por segundo mes consecutivo, algo sin precedentes, debido al cierre del Gobierno, y crece el temor a que el reporte de octubre no se publique cuando se reanude la actividad.

El cierre más prolongado del que se tiene constancia, ya en su segundo mes, ha provocado un apagón de datos gubernamentales, lo que dificulta que los responsables de política, los inversores, los economistas y los estadounidenses de a pie tengan una visión clara de la economía.

Aunque las instituciones privadas han intervenido con fuentes de datos alternativas, los economistas han advertido de que su alcance es más limitado y nunca podrán sustituir a las estadísticas publicadas por el Gobierno.

Si bien es probable que el informe laboral de septiembre -que debía haberse presentado el 3 de octubre- se publique pocos días después de la reapertura del Gobierno, los economistas no están seguros de que el Departamento de Trabajo pueda elaborar un informe completo para octubre, ya que no se recogieron datos durante el mes.

El informe de octubre debía publicarse el viernes. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la agencia estadística del Departamento de Trabajo, encuesta a empresas y hogares para el reporte de empleo durante la semana que incluye el duodécimo día del mes.

El informe de empleo se compone de dos encuestas: la de establecimientos, a partir de la cual se calcula el número de nóminas no agrícolas, y la de hogares, a partir de la cual se calcula la tasa de desempleo.

Para el primero, las empresas suelen cumplimentar un formulario que se devuelve al BLS. En el caso del segundo, los datos los recogen trabajadores de campo, normalmente de la Oficina del Censo, a partir de una muestra aleatoria de hogares.

"No creo que se publiquen los datos de la encuesta de hogares", dijo Ron Hetrick, economista laboral principal de Lightcast.

En caso de que el Gobierno reabra la semana que viene, eso permitiría recopilar datos para el reporte laboral de noviembre.

Hetrick, exsupervisor de la BLS que trabajó durante años en el informe de empleo, dijo que será complicado para los trabajadores de campo obtener también información de los participantes en la encuesta de hogares sobre su situación laboral durante el periodo de la encuesta de octubre.

"Los datos sobre nóminas son en realidad un poco diferentes", dijo. "Las empresas probablemente sigan haciendo un seguimiento de sus nóminas (...) potencialmente podrían elaborar la parte de la encuesta sobre nóminas, pero no creo que sea posible hacer la encuesta sobre hogares".

Otros economistas comparten opiniones similares. También corre peligro de no publicarse el informe sobre precios de consumo, que requiere la recogida física de datos.

El mes pasado, la Casa Blanca advirtió que el informe de inflación al consumidor de octubre podría no publicarse por primera vez en la historia debido al cierre.

"Cualquier cosa que sea mensual, con una encuesta de hogares, es probable que haya un agujero", dijo Erica Groshen, excomisionada del BLS. "Hay una buena probabilidad de que tampoco esté disponible la tasa de desempleo que sale de la Encuesta de Población Actual".

(Editado en español por Carlos Serrano)