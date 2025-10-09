El deporte y la salud mental centran la gran mesa redonda de la Complutense con Del Bosque y Casillas

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El deporte y la salud mental fue la temática del ciclo de mesas redondas celebrado este jueves en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, junto a destacados deportistas como Fran Garrigós, Marta Arce, Vicente del Bosque, Iker Casillas, Miriam Gutiérrez, y expertos en la materia. El acto, que coincidió con la víspera del Día Mundial de la Salud Mental Madrid, abordó esta importante temática dentro del deporte de élite, paralímpico e inclusivo. La iniciativa estuvo organizada por la plataforma de salud mental OM Sports y MediaCom UCM, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) y el Departamento de Periodismo de la UCM.

La primera de estas mesas estuvo integrada por Fran Garrigós, vigente bronce olímpico en judo; el presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, de UFEDEMA (Unión de Federaciones Deportivas de Madrid) y secretario general de ADESP (Asociación del Deporte Español), Vicente Martínez Orga; el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo; la editora jefe de As y vicepresidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, Carmen Colino, y la psicóloga clínica y deportiva, Lucía Gili.

La segunda, por la bronce paralímpica en judo Marta Arce; el redactor jefe de Deportes de Europa Press y vicepresidente de la APDM, Gaspar Díez; el especialista en deporte inclusivo de As, Maite Martín, y también por Lucía Gili. También intervinieron en distintas fases de las mesas Vicente del Bosque e Iker Casillas, embajadores de marca OM Sports; la campeona del mundo de boxeo Miriam Gutiérrez y la doctora Dina Mayé.

"Es muy importante que puedan hacerlo tranquilos y sin presiones, porque a veces la presión les viene de forma externa e incluso desde tu propia casa. Por eso es imprescindible que puedan mantenerse tranquilos para favorecer su desarrollo", dijo Iker Casillas, quien destacó la importancia del apartado psicológico en los deportistas en edad infantil y juvenil.

Vicente del Bosque se puso como ejemplo a sí mismo para resaltar la importancia de la fuerza mental del entrenador y de su necesidad de proyectarla a los jugadores. "En un momento, como el del gol de Iniesta, era muy importante que mantuviese una postura de fortaleza mental y por eso busqué mostrar tranquilidad, aunque yo creo que me excedí apretando los puños", recordó.

Por su parte, el judoca Fran Garrigós reconoció los nervios con los que se presentó en los Juegos de Tokio. "Una vez que pasé esa primera ronda todo se fue y mi confianza en mí mismo me hizo lograr mis objetivos. Hay que quitarse esa presión de los medios o la que te pones tú y solo centrarte en ti es la clave del éxito", dijo.

Además, Marta Arce resaltó la problemática psicológica que generan las barreras arquitectónicas, "en una gran parte de pabellones no entran las sillas para jugar al baloncesto en silla de ruedas", mientras que Miriam Gutiérrez puntualizó que "si un deportista se pierde mentalmente está fuera".

"Necesita de muchísimos profesionales que no te juzguen y que te apoyen para alcanzar tus logros", añadió.

Por último, Vicente Martínez Orga puso el énfasis en la responsabilidad que se ejerce sobre muchos deportistas.

"El problema es que les estamos exigiendo un montón de horas de trabajo para ser campeón del mundo en deportes de los que quizá no puedes vivir posteriormente y luego, cuando llegas al mercado, estás obsoleto.

Y eso se lo generamos nosotros exigiéndoles tantos éxitos", apuntó.