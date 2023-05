El deportista Manuel Novés llega a Valdepeñas tras recorrer 2.200 kilómetros en 24 días hasta Santiago de Compostela

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha recibido este martes al veterano deportista valdepeñero Manuel Novés, que tras sus numerosos logros conseguidos en los Andes, en Colombia y con escaladas de hielo en Alaska, entre otros lugares, también se ha animado con un reto en bicicleta.

Un viaje desde Valdepeñas a Santiago de Compostela, del que ha regresado este mismo martes después de 24 días y 2.200 kilómetros. "No somos conscientes que en nuestra ciudad hay personas que han vivido en un reto constante, y el ejemplo más notable es Manuel".

"Lo sorprendente es que tiene 69 años así que este reto habrá algún día que reconocérselo", ha destacado el alcalde, Jesús Martín, que ha afirmado que "allí donde hay un valdepeñero, donde consigue estas metas, va también la ciudad de Valdepeñas, porque todo no es, que también, el Viña Albali".

En este sentido el regidor municipal ha querido agradecer a Manuel "el ejemplo que das a las nuevas generaciones, a las que les decimos que en Valdepeñas hay gente que no se rinde".

Manuel Novés ha recibido el sello del Ayuntamiento de Valdepeñas para completar el listado de localidades por las que ha discurrido su último reto. Una aventura que le ha traído buen sabor de boca en la entrada a su ciudad.

"Hoy he llegado y parece que he traído la lluvia, porque no me ha llovido por ningún sitio del norte, y llegado ayer a Miguelturra y hoy a Valdepeñas ha empezado a llover", ha señalado.

Europa Press