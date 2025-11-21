El derbi de Milán al ritmo que marcan Lautaro Martínez y Rafael Leao

Con permiso de la Roma, que comparte liderato con el Inter, el derbi de Milán del domingo definirá la parte alta del campeonato italiano, con un trepidante duelo con protagonismo para las estrellas de los dos equipos, Lautaro Martínez y Rafael Leao.

A sus 28 años y en plena madurez deportiva, el Toro argentino se encuentra en un gran momento de forma y suma ya ocho goles esta temporada (cuatro en la Serie A y otros tantos en la Champions), además de dos asistencias.

Los Nerazzurri, empatados con la Roma en lo alto de la tabla con 24 puntos, dos más que el Milan, no pierden esta temporada siempre que su capitán marca o asiste.

Superado el complicado comienzo de temporada (con dos derrotas en las primeras tres jornadas), el actual subcampeón de Europa ha puesto la velocidad de crucero y sólo se vio frenado en Nápoles (derrota por 3-1) no hace aún un mes.

En juego el 9 de Argentina

En una temporada que acabará con el Mundial en el que Argentina defenderá el título, el protagonismo de Lautaro Martínez alcanza también a la Albiceleste, como demostró el pasado viernes en el partido amistoso contra Angola, con gol y asistencia a Messi en el triunfo argentino por 2-0 para cerrar el año.

Sin olvidar que el miércoles de la próxima semana contra el Atlético de Julián Álvarez, el jugador que compite en su mismo puesto en la selección, el Toro tendrá la ocasión de demostrar al seleccionador Lionel Scaloni quién debe ser el 9 de la Albiceleste.

En el campo Rossonero, la irregular temporada del AC Milan es el fiel reflejo de Rafael Leao: en un buen día, el extremo portugués es capaz de martirizar a los defensas rivales, pero cuando no está entonado acaba con la paciencia de compañeros y entrenadores.

"Un jugador de su nivel debe marcar las ocasiones que tiene, debe marcar la diferencia", reclamó Massimiliano Allegri, desesperado por los errores de definición de Leao en el partido contra la Juventus a comienzos de octubre.

En cierto que el AC Milan sólo ha perdido un partido este año (en la primera jornada contra la Cremonese), pero desde aquella visita a Turín ha empatado la mitad de los seis partidos disputados, dejándose puntos que le han costado el liderato.

Curiosamente, esta racha de empates ha coincidido con el Leao más decisivo, con cuatro goles y una asistencia.

Temporada decisiva para el portugués

Con contrato hasta junio de 2028 en el Milan, club al que llegó en 2019, Leao está "ante una temporada decisiva", dijo recientemente Fabio Capello, referencia en el banquillo rossonero.

El portugués cuenta con el apoyo de otra leyenda del club, Zlatan Ibrahimovic, actual consejero del propietario Gerry Cardinale: "Todo el mundo espera que sea mágico, porque es uno de los mejores del mundo y él solo nos dio nuestro último Scudetto (en 2022)".

"Todos dicen que ya tiene 26 años, pero yo no llegué a mi nivel máximo hasta los 28", añade el exdelantero sueco.

Lo cierto es que el rendimiento de Leao no progresa: desde su récord de goles en una sola temporada en la Serie A (15 en 2022-2023), nunca ha vuelto a superar los 10 goles en el campeonato.

Y la paciencia en San Siro podría llegar al límite de acabar otra temporada sin títulos.

En el derbi, Leao puede dar el primer paso hacia la redención.

Programa de los partidos de la 12ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Sábado:

(14h00 GMT) Udinese - Bolonia

Cagliari - Génova

(17h00 GMT) Fiorentina - Juventus

(19h45 GMT) Nápoles - Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Hellas Verona - Parma

(14h00 GMT) Cremonese - Roma

(17h00 GMT) Lazio - Lecce

(19h45 GMT) Inter - Milan

- Lunes:

(17h30 GMT) Torino - Como

(19h45 GMT) Sassuolo - Pisa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14

2. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7

3. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

4. Nápoles 22 11 7 1 3 16 10 6

5. Bolonia 21 11 6 3 2 18 8 10

6. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4

10. Udinese 15 11 4 3 4 12 17 -5

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 2

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Génova 7 11 1 4 6 8 16 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 -9

