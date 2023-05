El derbi de Milán es "un partido que cambia una temporada", dice Kalulu

En Milán, el derbi es un partido que "cambia una temporada, directamente", explica a la AFP el defensa francés del AC Milan Pierre Kalulu, antes de que su equipo se mida al Inter el miércoles en San Siro, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Pregunta: ¿Le decepciona no ir a jugar a Inglaterra o España en semifinales de la Champions y tener que hacerlo contra el vecino de su ciudad?

Respuesta. "En cuartos (contra el Nápoles) daba más pena no jugar contra un equipo no italiano, pero en este nivel, en semifinales, uno no se pone a elegir. Es un derbi y va a ser increíble. La gente habla de esto desde hace tiempo".

P: Se formó en el Lyon pero juega en el Milan desde septiembre de 2020, ¿qué representa este derbi?

R: "Para mí es como los Lyon-Saint Etienne o los Marsella-París SG, pero multiplicados por dos. El ambiente en el estadio es enorme y hay mucho alrededor. Aquí todo el mundo es hincha, sea hombre o mujer, y ha elegido un bando. Hay una presión ambiental en el día a día. Al principio, cuando llegas, te afecta menos porque no has crecido aquí. Pero pasado un momento, ya lo sientes. Sientes que es el partido más grande, el que te cambia una temporada, directamente. Puede salvarte una temporada como matarte una parte de la temporada, tanto para ellos (el Inter) como para nosotros. Eso lo hace todavía más bonito. Tienes ese pique, te vuelves un niño que marca un gol en el patio de la escuela. Y todo eso en la Liga de Campeones, ni me atrevo a pensar cómo puede ser".

P: ¿Tendrá quizás el Inter más confianza por haber ganado los dos últimos derbis, en la Supercopa de Italia (3-0) en enero y en la liga (1-0) en febrero?

R: "Hemos hecho el duelo de esos dos partidos. Era un momento en el que teníamos más dificultades, era más fácil que nos ganaran, no estábamos a nuestro nivel. Pero sabemos de qué somos capaces en esta competición. En la Liga de Campeones todo es diferente".

P: El Milan tiene siete títulos en la Liga de Campeones. ¿Ganar el octavo es el objetivo?

R: "La historia de un club hace mucho. Si estuviéramos en un club normal, con esta semifinal nos habrían dicho que ya estaba bien. Pero aquí, con el peso de la historia, por el nivel del club y de los aficionados, todo el mundo piensa en ganarla. Después de haber vencido a Tottenham y Nápoles, nos hemos dicho que hay que aspirar a lo más alto".

P: A sus 22 años, ¿cómo estima su progresión, con una competencia creciente, con el regreso en forma sobre todo de Simon Kjaer?

R: "Es una temporada es la que he jugado mucho, luego me lesioné (en un gemelo) durante el parón por los partidos internacionales (en marzo, con la selección Sub-21 de Francia) y eso supuso un pequeño parón. Son los primeros días en los que ya no tengo dolores. Estoy bien, en el momento adecuado. A mí me corresponde darlo todo para recuperar mi puesto, pero la competencia es normal en el fútbol. A cada baja, otro está ahí, pero eso hace progresar a todo el mundo y hace al equipo más fuerte".

P: En ocasiones se le ha comparado con Lilian Thuram, que jugó de lateral derecho antes de ser defensa central. Está acostumbrado a los dos puestos, ¿le gustaría uno en concreto?

R: "En el Milan juego mucho como central. En la selección (francesa Sub-21), el entrenador (Sylvain) Ripoll prefiere ponerme como lateral. A mí eso me permite progresar en los dos puestos, estar preparado para cualquier eventualidad. Siendo sincero, lo que te hace amar un puesto es más bien con quién juegas".

