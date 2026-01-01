El derbi de París adorna el regreso de la Ligue 1 en 2026

Desprovisto del liderato de Ligue 1 por el sorprendente Lens, el París Saint-Germain abre el año 2026 recibiendo en el Parque de los Príncipes al ambicioso París FC, duelo destacado de la 17ª jornada del campeonato francés

Para cuando el balón eche a rodar en la capital francesa, los vigentes campeones de Europa y flamantes campeones de la Copa Intercontinental conocerán ya el resultado del Lens, que abre el fin de semana el viernes en Toulouse (8º)

El club norteño ha ganado sus seis últimos partidos de Ligue 1 y con 37 puntos se mantiene en lo alto de la clasificación, un punto por encima del PSG

El delantero Odsonne Édouard, con siete goles en 13 partidos en liga esta temporada, se presenta como la baza principal del actual líder

Pero toda la emoción del fin de semana se concentra el sábado, cuando el Parque de los Príncipes vuelva a ser escenario de un derbi en la máxima categoría del fútbol galo

El ascenso la temporada pasada del París FC, adquirido por la familia Arnault, puso fin a la ausencia de derbi en la capital desde 1990, año en el que descendió el Racing Club de París, hoy en 5ª división

Una larga espera sin rival local en la que el PSG se ha establecido como el mandamás del fútbol francés

El domingo, el París FC tratará de plantar cara a su vecino, aunque sus últimos resultados no invitan al optimismo, con una racha de 5 partidos sin victoria en liga (3 derrotas y 2 empates)

-- Programa y clasificación de la 17ª jornada de Ligue 1:

- Viernes:

(19h45 GMT) Toulouse - Lens

- Sábado:

(16h00 GMT) Mónaco - Lyon

(18h00 GMT) Niza - Estrasburgo

(20h05 GMT) Lille - Rennes

- Domingo:

(14h00 GMT) Marsella - Nantes

(16h15 GMT) Brest - Auxerre

Lorient - Metz

Le Havre - Angers

(19h45 GMT) París SG - París FC

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 37 16 12 1 3 28 13 15

2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Estrasburgo 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5

9. Mónaco 23 16 7 2 7 26 27 -1

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Niza 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20