El derrumbe de un andamio en una iglesia etíope causa al menos 36 muertos

Minjar Shenkora, Etiopía, 2 oct (Reuters) - Al menos 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un festival religioso celebrado en el centro de Etiopía cuando un andamio de madera se derrumbó en el interior de una iglesia parcialmente construida, según informaron la policía y un superviviente.

La estructura provisional de madera cedió el miércoles bajo el peso de los fieles que visitaban la iglesia de Santa María de Arerti, en la zona de Minjar Shenkora, en la región de Amhara, según declaró el jefe de la policía local, Ahmed Gebeyehu, a la emisora estatal Fana Broadcasting.

El número de muertos podría aumentar, ya que algunos de los heridos permanecen en estado crítico, dijo Gebeyehu.

"Lo que causó los daños fue la caída del andamio. Aplastó a las personas que estaban debajo. Algunos de los que estaban en la periferia salieron corriendo, pero los que estaban en medio perecieron", dijo Tadesse Tesfaye, un superviviente.

Un día después del siniestro, los zapatos y sandalias de las víctimas yacían amontonados junto a la mampostería rota y los postes de los andamios rotos. Los restos retorcidos del andamio yacían bajo la cúpula recién pintada de la iglesia. (Información de Kumerra Gemechu; redacción de George Obulutsa; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)