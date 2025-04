El desacreditado cardenal Becciu se retira formalmente del cónclave para elegir al papa

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El cardenal italiano que protagonizó el "juicio del siglo" del Vaticano anunció el martes que se retiraba de participar en el próximo cónclave para elegir un nuevo papa "por el bien de la Iglesia".

La situación del cardenal Angelo Becciu ha dominado las conversaciones en los días posteriores a la muerte del papa Francisco, en medio de preguntas sobre si participaría en el cónclave para elegir a su sucesor.

Después de su caída en desgracia en 2020, Becciu había dicho que no participaría en ningún cónclave futuro. Sin embargo, en los últimos días había afirmado que tenía derecho a entrar en la capilla Sixtina con otros cardenales el 7 de mayo.

El martes, el italiano de 76 años emitió un comunicado a través de sus abogados que decía: "Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco de no entrar en el cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia".

___

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.