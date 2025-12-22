El desarrollador de la Sputnik se convierte en director del principal centro de vacunas ruso

MOSCÚ, 22 dic (Reuters) - Un científico que desarrolló la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik durante la pandemia COVID-19 ha sido nombrado director del centro de investigación Gamaleya de Moscú, según informó la institución en un comunicado el lunes.

Denis Logunov, de 47 años, sustituirá a Alexander Gintsburg como director del centro, la principal institución rusa para la investigación de vacunas, que lleva el nombre del científico ruso-soviético Nikolai Gamaleya.

Logunov dirigió el grupo de científicos que creó y probó la Sputnik, que luego se usó para la vacunación contra la COVID-19 en Rusia y otros países, como Argentina, México, Hungría y Serbia.