El descenso de temperaturas marca la jornada con 14 provincias en alerta por lluvias, tormentas y olas

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Lluvia, olas y tormentas ponen este jueves en situación de riesgo a una quincena de provincias en una jornada marcada por el descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Por oleaje tienen aviso amarillo Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya y en el caso de A Coruña y Pontevedra se eleva a naranja por olas de 6 y 7 metros con viento de hasta 74 Km/h. Por lluvias y tormentas, tienen activados aviso naranja Barcelona, Lleida, Tarragona y Mallorca y amarillo Girona, Ibiza, Formentera y Menorca.

El paso de frentes unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte dejarán un día marcado por la inestabilidad en la Península y Baleares con cielos nubosos o cubiertos y apertura de claros por la tarde en áreas de la vertiente atlántica y sur de Baleares.

Se esperan precipitaciones que serán menos probables en el extremo suroeste peninsular y más frecuentes en Galicia, Cantábrico, cuadrante noreste peninsular y Baleares que podrán dar lugar localmente a acumulaciones significativas.

En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lleida, tendiendo a remitir por la tarde. Nevará en el Pirineo a una cota por encima de 1.600-2.000 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos por la tarde y precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, y Canarias, notablemente las máximas en amplias áreas de la Península e incluso de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Únicamente se mantendrán con pocos cambios en litorales del este y sureste peninsular. Heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular.

Predominarán los vientos moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando al principio cuando lo hará la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Y soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos. Se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular. En Canarias alisio moderado.