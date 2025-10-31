El desempleo de Colombia desciende hasta niveles mínimos históricos al situarse en el 8,2% en septiembre

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de Colombia se ubicó en el 8,2% en el mes de septiembre de 2025, nueve décimas por debajo del mismo período del año anterior, cuando se situó en el 9,1%. En las trece ciudades y áreas metropolitanas del país, la tasa fue del 8,1%, mientras que en el mismo mes del año anterior esta cifra se situó en el 10,2%, según los datos divulgados este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Durante el período comprendido entre julio y septiembre, la tasa de desempleo fue del 8,5% y la tasa de ocupación del 58,7%. La población ocupada a nivel nacional aumentó un 3,1% respecto al año anterior al sumar 714.000 personas, mientras que la población desempleada disminuyó en 204.000 personas.

Respecto a la brecha de género, el país registró una disminución de 2,2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de las mujeres y de 0,1 puntos porcentuales para el de los hombres. Por ramas de actividad económica, las industrias manufactureras sumaron 244.000 personas y el ámbito de la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana otras 188.000 personas en el mes de septiembre.

En contraste, el sector de las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos registró un descenso de 212.000 personas en el número de ocupados.