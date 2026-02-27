El desempleo en Alemania aumenta ligeramente en febrero

BERLÍN, 27 feb (Reuters) -

El número de desempleados en Alemania aumentó ligeramente en febrero, según datos de la oficina de empleo publicados el viernes, ya que la debilidad económica de los últimos tres años sigue pesando sobre el mercado laboral de la mayor economía europea.

En términos corregidos de efecto calendario, la cifra de desempleados aumentó en 1.000, hasta alcanzar los 2,977 millones en febrero, frente a los 2,976 millones del mes anterior. Analistas y economistas habían pronosticado un aumento de 2.000 en una encuesta de Reuters.

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantuvo sin cambios en el 6,3% en comparación con el mes anterior, en línea con las previsiones.

"Incluso al final de las vacaciones de invierno, el mercado laboral sigue teniendo dificultades por cobrar impulso", dijo en un comunicado la directora de la oficina de empleo, Andrea Nahles.

El canciller Friedrich Merz se ha comprometido a sacar a Alemania de la recesión mediante un fuerte aumento del gasto en infraestructura y defensa, pero el impacto de esas medidas está tardando más de lo esperado en materializarse sobre el terreno. (Información de Linda Pasquini; edición de Friederike Heine; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)