El desempleo en Alemania sube menos de lo previsto en diciembre

Por Maria Martinez

BERLÍN, 7 ene (Reuters) - El número de desempleados en Alemania aumentó en diciembre, pero menos de lo esperado, según las cifras de la Oficina de Empleo publicadas el miércoles, que ponen fin a un año de lenta recuperación del mercado laboral en la mayor economía de Europa.

La oficina dijo que el número de desempleados creció en 3.000 personas en términos desestacionalizados respecto al mes anterior. Analistas consultados por Reuters esperaban un aumento de 5.000 personas.

La tasa de paro desestacionalizada se mantuvo estable en el 6,3%.

"El mercado laboral sigue careciendo de impulso económico", dijo la jefa de la oficina de empleo, Andrea Nahles. "Por tanto, la débil tendencia se mantiene a finales de año".

Alemania cerró 2025 con 2,9 millones de desempleados, cerca de la barrera de los tres millones, superada en agosto por primera vez en una década.

En los últimos cuatro años, el desempleo alemán ha aumentado en unas 500.000 personas, según Carsten Brzeski, responsable global de macroeconomía de ING.

"Este empeoramiento gradual refleja la economía de los libros de texto: con la economía efectivamente estancada durante más de cinco años y la industria enfrentándose a graves retos estructurales, el deterioro del mercado laboral era inevitable", dijo Brzeski.

Alemania ha estado luchando con una economía persistentemente débil. En diciembre se registraron 619.000 ofertas de empleo en la oficina de trabajo, 35.000 menos que hace un año.

La tasa de desempleo en 2025 fue del 6,3%, frente al 6,0% de 2024.

"Es probable que persista el deterioro gradual del mercado laboral alemán, lo que complicará claramente cualquier recuperación del consumo privado en 2026", dijo Brzeski. (Información de María Martínez; edición de Matthias Williams y Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)