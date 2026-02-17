El desempleo en el Reino Unido alcanza 5,2%, un récord en cinco años

La tasa de desempleo en el Reino Unido alcanzó 5,2% en el último trimestre de 2025, un récord desde enero de 2021, en plena pandemia de covid-19, según datos publicados este martes por la oficina nacional de estadísticas (ONS).

"El número de trabajadores en nómina cayó más en el último trimestre del año, lo cual refleja la débil contratación", declaró Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, en un comunicado.

Según los analistas, estos datos podrían llevar al Banco de Inglaterra a recortar sus tipos de referencia el próximo mes.

Las cifras oficiales publicadas la semana pasada muestran que la economía británica creció menos de lo esperado en el último trimestre de 2025.

"En línea con la tendencia reciente, el mercado de trabajo del Reino Unido (...) está dando muestras de chirriar en momentos que está costando conseguir el crecimiento económico", comentó Jonathan Raymond, gestor de inversiones en Quilter Cheviot.

La ONS agregó que el crecimiento de los sueldos se desaceleró aún más en el último trimestre, a 4,2%, y que se espera que la inflación global se reduzca en los próximos meses.