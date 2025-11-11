El desempleo en el Reino Unido se dispara hasta el 5% en el tercer trimestre

La tasa de desempleo del Reino Unido se disparó hasta el 5% en el tercer trimestre, su nivel más alto desde comienzos de 2021, según datos oficiales publicados el martes.

El consenso de los analistas preveía un aumento hasta el 4,9% en el periodo entre julio y septiembre.

En el segundo trimestre la tasa de desempleo fue de 4,7%, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

"Tomadas en su conjunto, estas cifras reflejan un debilitamiento del mercado laboral", declaró Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, destacando una "tasa de desempleo en un nivel récord desde el inicio de la pandemia".

Estos datos suponen un nuevo golpe para el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer, muy rezagado en las encuestas de popularidad tan solo 16 meses después de ganar las elecciones generales.

Las cifras llegan además pocos días antes de la presentación del presupuesto anual del Gobierno, el 26 de noviembre, en el que se contemplan subidas de impuestos.

Según la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, la subida de impuestos permitirá reducir la deuda pública y financiar los servicios públicos.

