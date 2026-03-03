El desempleo en España aumenta un 0,15% en febrero con respecto a enero

3 mar (Reuters) -

El número de ‌personas inscritas ‌como ⁠desempleadas en España aumentó un ​0,15% ⁠en febrero ⁠con respecto al ​mes anterior, lo ‌que supone 3.584 ​personas ​más, lo que deja un total de 2,44 millones de personas sin ​trabajo, según datos ⁠del Ministerio de Trabajo publicados ‌el martes.

España ganó 45.220 puestos de trabajo formales netos en febrero, hasta alcanzar los ‌21,93 millones de puestos de trabajo, ⁠según datos ‌ajustados al ⁠calendario y ⁠excluida la estacionalidad, según un informe separado del Ministerio de Seguridad Social. (Información ‌de ​Mireia Merino; edición de David Latona; edición en español de ‌María Bayarri Cárdenas)