El desempleo en España aumenta un 0,15% en febrero con respecto a enero
3 mar (Reuters) -
El número de personas inscritas como desempleadas en España aumentó un 0,15% en febrero con respecto al mes anterior, lo que supone 3.584 personas más, lo que deja un total de 2,44 millones de personas sin trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo publicados el martes.
España ganó 45.220 puestos de trabajo formales netos en febrero, hasta alcanzar los 21,93 millones de puestos de trabajo, según datos ajustados al calendario y excluida la estacionalidad, según un informe separado del Ministerio de Seguridad Social. (Información de Mireia Merino; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)