El desempleo en Francia se mantiene estable en 7,5% en el 2T

La tasa de desempleo en Francia se mantuvo estable en el segundo trimestre de 2025 en el 7,5%, anunció este viernes la oficina nacional de estadísticas Insee, que apunta a un elevado paro juvenil.

El número de personas sin empleo que buscan trabajo y están disponibles en el mercado laboral aumentó en 29.000 respecto al trimestre anterior, hasta los 2,4 millones.

El nivel de desempleo, en base al método de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), se mantiene cerca de su nivel más bajo en 40 años: un 7,1% en el último trimestre de 2022 y en el primero de 2023.

Aunque el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años disminuyó en 0,2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre, sigue siendo elevado: un 19% (+1,2 puntos en un año).

El primer ministro, François Bayrou, pidió el miércoles un "plan de urgencia" para dar empleo "al mayor número de jóvenes". El gobierno debería presentar una serie de medidas a partir de septiembre.