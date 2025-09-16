El desempleo en Reino Unido se mantiene en el 4,7% en julio, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 17.400 en agosto, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde -6200 a -33.300.

* La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,7% en julio, igual que en junio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,7% en julio.

* El número de personas con empleo aumentó en 232.000 en julio, frente a una previsión de 220.000 en el sondeo.