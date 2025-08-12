El desempleo en Reino Unido se mantiene en el 4,7% en junio, en línea con lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido cayó en 6200 en julio, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.
* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +25.900 a -15.500.
* La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,7% en junio, igual que en mayo.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,7% en junio.
* El número de personas con empleo aumentó en 238.000 en junio, frente a una previsión de 185.000 en el sondeo.
