El desempleo en Reino Unido sube al 4,8% en agosto, por encima de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 25.800 en septiembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.
* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +17.400 a -2000.
* La tasa de desempleo subió al 4,8% en agosto, tras una tasa del 4,7% en julio.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,7% en agosto.
* El número de personas con empleo aumentó en 91.000 en agosto, frente a una previsión de 123.000 en el sondeo.
