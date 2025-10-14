El desempleo en Reino Unido sube al 4,8% en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 25.800 en septiembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +17.400 a -2000.

* La tasa de desempleo subió al 4,8% en agosto, tras una tasa del 4,7% en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,7% en agosto.

* El número de personas con empleo aumentó en 91.000 en agosto, frente a una previsión de 123.000 en el sondeo.