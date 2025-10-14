LA NACION

El desempleo en Reino Unido sube al 4,8% en agosto, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El desempleo en Reino Unido sube al 4,8% en agosto, por encima de lo previsto
El desempleo en Reino Unido sube al 4,8% en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 25.800 en septiembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +17.400 a -2000.

* La tasa de desempleo subió al 4,8% en agosto, tras una tasa del 4,7% en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 4,7% en agosto.

* El número de personas con empleo aumentó en 91.000 en agosto, frente a una previsión de 123.000 en el sondeo.

LA NACION
Más leídas
  1. Alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
    1

    “Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes

  2. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    2

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  3. Estos son los 10 autos usados más baratos en octubre
    3

    Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo

  4. En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
    4

    En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)

Cargando banners ...