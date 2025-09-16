El desempleo marca otro récord positivo en Brasil

El desempleo en Brasil sigue en descenso: cayó a 5,6% en el trimestre de mayo a junio, el más bajo en 13 años, según cifras oficiales publicadas este martes.

Es la mejor tasa de desocupación desde 2012, cuando el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) adoptó su método de cálculo actual.

El récord anterior a la baja había sido de 5,8%, en el período de abril a junio.

La reducción continuada del desempleo es una buena noticia para el gobierno del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el IBGE, había cerca de 6,1 millones de personas buscando empleo en la mayor economía de América Latina, es decir, 1,2 millones menos que hace un año.

La tasa de desempleo había llegado a 6,8% en el mismo período en 2024.

Sin embargo, la proporción de la población activa que trabaja en el sector informal sigue siendo elevada: 37,8%.

Los ingresos promedio de los trabajadores brasileños se situaron en 3484 reales (unos US$656) entre mayo y julio, un alza de 3,8% en el último año.

El aumento es, sin embargo, menor que la inflación, que llegó a 5,23% interanual en julio, antes de retroceder a 5,13% en agosto.

La economía brasileña creció 3,4% el año pasado, pero la expansión del Producto Bruto Interno sufrió un tropezón en el segundo trimestre de 2025, cuando creció 0,4% contra en la medición intermensual, frente a 1,3% en el primer cuarto del año.

Esas cifras no toman en cuenta la entrada en vigor, desde el 6 de agosto, de aranceles de 50% a algunos productos brasileños impuestos por Estados Unidos, en represalia por el juicio al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

