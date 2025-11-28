El desempleo se mantuvo estable en Alemania en noviembre

La tasa de desempleo en Alemania se mantuvo estable en el mes de noviembre, en un 6,3%, según datos oficiales corregidos de estacionalidad publicados este viernes.

El porcentaje no se mueve desde marzo, y la buena noticia vino del lado de los datos brutos. El número de parados bajó en 25.000 personas respecto al mes anterior, y suma ahora 2,89 millones de desocupados, de acuerdo con la Agencia Federal de Empleo.

Con esto, la cifra de parados vuelve a alejarse del umbral simbólico de los tres millones que alcanzó en agosto.

El organismo, a través de su presidenta Andrea Nahles, subrayó sin embargo la "debilidad de la coyuntura" y un mercado laboral "sin dinamismo", mientras que "la demanda de mano de obra sigue siendo moderada".

"Para que el mercado laboral pueda recuperarse de forma duradera, Alemania necesita unos costes laborales competitivos", comentó el presidente de la patronal alemana (BDA), Rainer Dulger, en un comunicado.

El gobierno del conservador Friedrich Merz afronta el reto de reactivar una economía que lleva más de dos años estancada y se enfrenta a profundos cambios.

El modelo industrial alemán se ve debilitado por la competencia internacional, especialmente procedente de China, y por los elevados precios de la electricidad, que minan su competitividad.

