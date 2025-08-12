El desempleo sigue en su nivel más alto en cuatro años en Reino Unido

La tasa de desempleo se mantuvo estable en Reino Unido, en un 4,7% durante los tres meses concluidos en junio, su nivel más alto en cuatro años, informó el martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

“En conjunto, estas últimas cifras indican una desaceleración continua” del sector laboral, estima Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, quien destaca que el número de asalariados ha disminuido en el país en 10 de los últimos 12 meses, especialmente en la hostelería y el comercio minorista.

“Las ofertas de empleo también han seguido disminuyendo, debido igualmente a la caída de oportunidades en estos sectores”, añade.

El crecimiento de los salarios base se mantuvo estable, mientras que el de los sueldos con primas se desaceleró ligeramente, subrayó la ONS.

Para Richard Carter, analista de Quilter Cheviot, los datos de la ONS respaldan “una nueva bajada de los tipos” de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE) “antes de que termine el año”.

“El Banco de Inglaterra se enfrenta a un equilibrio delicado. La inflación sigue en el 3,6% (en junio), impulsada por los costes de la vivienda y el transporte, pero los signos de debilidad en el mercado laboral son cada vez más difíciles de ignorar”, considera.

El BoE acaba de reducir su tasa de interés de referencia al 4%, tras una votación ajustada, para apoyar una economía debilitada (el PBI retrocedió dos meses seguidos, en abril y mayo).