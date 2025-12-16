El desempleo sube de nuevo en Reino Unido hasta el 5,1%

La tasa de desempleo continuó su ascenso en Reino Unido en el trimestre concluido a fines de octubre, y se ubicó en un 5,1%, su nivel más alto en casi cinco años, anunció el martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

El dato de desocupación había sido del 5% en el trimestre julio-septiembre, según la ONS.

La cifra de desempleo ha aumentado de forma ininterrumpida desde el verano de 2024 y no había alcanzado un nivel similar desde enero de 2021, lo que refuerza la presión sobre el gobierno laborista.

Esta tendencia se explica, según Danni Hewson, analista de AJ Bell, por el fuerte aumento desde abril de las cotizaciones patronales, así como por el incremento del salario mínimo, que "simplemente han hecho más costoso tener empleados".

El proyecto de ley para reformar el derecho laboral, que se debate en el Parlamento, también ha "llevado a algunos empleadores a dudar a la hora de contratar nuevos trabajadores", según Hewson.

Esta tasa de desempleo, que se suma a una caída del producto interior bruto del 0,1% en octubre, y a una inflación en ligero descenso, hasta el 3,6% interanual en octubre (los datos de noviembre se esperan el miércoles), debería llevar al Banco de Inglaterra a reducir sus tipos de interés en su próxima reunión del jueves.

"Se espera una bajada de tipos esta semana, pero los persistentes signos de debilidad del mercado laboral, como los que estamos observando, permiten anticipar nuevas bajadas el próximo año", estima Neil Wilson, de Saxo Markets.