El desfile de Acción de Gracias de Macy's comienza en Manhattan

NUEVA YORK (AP) — El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comenzó el jueves en la ciudad de Nueva York, con nuevos globos que representan a Buzz Lightyear y Pac-Man listos para surcar los cielos y carrozas con Labubu y Lego adornando las calles.

El desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34.

Hace frío en la ciudad, con temperaturas en los 40°F (4.4°C), y las ráfagas de viento entre 25 mph (40 km/h) y 30 mph (48 km/h) harán que se sienta más frío, según David Stark, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

Los funcionarios han estado observando el pronóstico de cerca, ya que la ley de la ciudad prohíbe a Macy's volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph (37 km/h) o las ráfagas de viento superan las 35 mph (56 km/h). El clima ha dejado los globos en tierra solo una vez, en 1971, pero a veces también han volado más bajo de lo habitual debido al viento.

Las autoridades decidirán el jueves por la mañana si se necesitan ajustes en los globos, dijo la Comisionada de Policía Jessica Tisch.

Tisch manifestó en una conferencia de prensa el miércoles que no había amenazas específicas y plausibles para el evento, pero como de costumbre, miles de oficiales de policía estarán apostados a lo largo de la ruta.

El desfile ha sido un imán para protestas en los últimos dos años, cuando manifestantes propalestinos ingresaron en su ruta. La policía "está preparada para abordar eso y cualquier otra situación que se nos presente", expresó Tisch.

Una alineación estelar de actuaciones se presentará a lo largo del espectáculo, junto con una serie de bandas de música, bailarines y animadores. Los artistas incluyen a Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters". También estarán las Rockettes de Radio City, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

En total, se espera que el desfile presente decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, todos abriendo paso para Santa Claus. Entre los nuevos globos que se presentan se encuentra un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”. “KPop Demon Hunters” también estará representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie.

El evento se transmitirá por NBC, presentado por Savannah Guthrie y Al Roker de “Today” y su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, los presentadores serán Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

El desfile también se transmitirá simultáneamente en el servicio de streaming Peacock de NBC.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.