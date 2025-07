El despacho fundado por Montoro denuncia un uso político de la causa y dice que ningún gobierno ha cuestionado las leyes

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha emitido este jueves un comunicado donde ha denunciado un uso político de la causa donde se investigan presuntos amaños de leyes a cambio de pagos de empresas de determinados sectores, algo sobre lo que ha recordado que en este tiempo "no han sido cuestionadas en ningún momento ni por ningún partido político ni por ningún gobierno". "Equipo Económico niega rotundamente haber pagado dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna. Equipo Económico no ha incurrido en irregularidad alguna en la prestación de sus servicios profesionales", ha dicho en un comunicado recogido por Europa Press. En este sentido, ha defendido que "los cambios normativos que se analizan en la causa, y que supuestamente pudieran ser ilegales según el auto del juez, fueron aprobados por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos en nuestro ordenamiento, lo que implica la participación de distintos órganos consultivos". "Fueron objeto de debate, enmienda y aprobación por las Cámaras legislativas", ha subrayado. A ello ha sumado que "no han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación, y su validez y constitucionalidad no han sido cuestionadas en ningún momento ni por ningún partido político ni por ningún gobierno ni por ninguna otra institución". Con todo, ha afirmado que "asegurar que esos cambios se produjeron por decisión particular en interés de terceros, es una suposición absolutamente infundada", al considerar que "en la causa no se recoge ningún indicio que soporte esa conjetura". Además, se ha hecho eco del recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Tarragona por las "graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio", en el año 2018 en el Juzgado de Instrucción Número 2 de dicha provincia. En la impugnación, a la que tuvo acceso Europa Press, pide directamente la nulidad de las pesquisas. El despacho ha denunciado "indefensión" por "haber permanecido el procedimiento judicial durante más de siete años en una situación de secreto de las actuaciones, algo absolutamente anómalo". "Incluso a día de hoy inexplicablemente no se nos ha permitido acceder a lo actuado en el procedimiento judicial en el último año, aumentando de esta forma la patente indefensión producida", ha indicado en el comunicado. Asimismo, ha reprochado que "durante todo este tiempo no se ha dado a Equipo Económico posibilidad alguna de aclaración, explicación o contradicción de la información publicada", quedando por ello "expuesto a unas conclusiones sesgadas, basadas exclusivamente en conjeturas y absolutamente erróneas, que afectan gravemente a su reputación". En cambio, ha criticado que, "después de más de siete años de secreto, la causa fue filtrada a los medios de comunicación y utilizada políticamente de manera inmediata, ocasionado un irreparable daño reputacional a las personas afectadas, incluido Equipo Económico". Al hilo, ha reiterado lo que ya anunció en su comunicado del pasado 16 de julio, al avisar de que "se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones legales sean precisas, incluso de orden penal, contra quien vierta acusaciones infundadas o difunda informaciones falsas, en defensa del buen nombre y prestigio profesional tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran". "Equipo Económico es un despacho profesional con una reputación, honorabilidad y solvencia profesional y económica acreditada durante sus casi 20 años de existencia", ha sostenido.

