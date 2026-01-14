El desplome de la moneda iraní afecta al sector de la peregrinación en Irak

*

El número de peregrinos iraníes a Nayaf se ha desplomado en los últimos años

*

El jefe del sector hotelero dice que los negocios han tenido que cerrar

*

Las dificultades económicas avivan ⁠las protestas en Irán

NAYAF, Irak, 14 ene (Reuters) - ⁠En el mercado de Nayaf, Ahmed Salam regentaba dos tiendas que vendían cuentas de oración y accesorios a los peregrinos iraníes en esta ciudad santa musulmana chií iraquí, destino principal de millones de visitantes.

Hoy, Salam está ⁠detrás del ‌mostrador de la ​tienda que le queda, después de vender la otra para pagar sus deudas, ya que los visitantes han disminuido, disuadidos ​de viajar por los prolongados problemas económicos en Irán que han contribuido a avivar las protestas en todo el país.

"Somos ‌el mercado que más depende de los visitantes iraníes", afirma Salam. "Antes tenía ‌dos tiendas, pero vendí una. Ahora corro el riesgo ​de dejar mi trabajo, porque no puedo hacer frente a las deudas, ya que estas sanciones impuestas (a Irán) nos han afectado".

DE PEREGRINOS IRANÍES SE HA DESPLOMADO

El relato de Salam encontró eco en otros comerciantes y hosteleros con los que Reuters habló en Nayaf, que ahora también pasan apuros económicos.

La ciudad iraquí alberga uno de los santuarios más sagrados del islam chií y durante mucho tiempo ha dependido de los peregrinos iraníes, que tradicionalmente han constituido la mayor proporción de visitantes, por delante de los peregrinos del Golfo, Pakistán, Líbano y otros países. Pero su número se ⁠ha desplomado.

En 2023, llegaban entre 3.000 y 3.500 iraníes al día. Ahora, algunos días llegan entre 100 y 250, según la asociación de hoteles y restaurantes de ​Nayaf y funcionarios locales.

"En 2020, había 350 hoteles en Nayaf, pero ahora hay 250 hoteles. Eso significa que 100 hoteles ya no forman parte del sector turístico y, como consecuencia, sus trabajadores y empleados han sido despedidos, lo que aumenta considerablemente el desempleo", declaró Saib Radhi Abu Ghanem, director de la asociación.

Según él, la volatilidad de las divisas en el país hace que los viajes sean impredecibles para los iraníes. "Un día el viaje les costaría US$200, pero al día siguiente podría subir a US$220, lo que ejerce una ⁠presión financiera sobre ellos", afirmó.

AL ALZA, DIVISA EN PICADO

El rial iraní se ha desplomado hasta mínimos históricos, perdiendo casi la ​mitad de su valor frente al dólar en 2025, lo que agrava las dificultades económicas derivadas de años de sanciones occidentales destinadas a cortar la financiación del programa nuclear de Teherán. Irán niega estar buscando armas nucleares.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la subida de los precios, antes ‍de volverse directamente contra el régimen clerical.

Las disparidades económicas entre los iraníes de a pie y la élite clerical y de seguridad, junto con la mala gestión económica y la corrupción del Estado -denunciadas incluso por los medios de comunicación estatales- han avivado el descontento en un momento en que la inflación está haciendo que el precio de muchos bienes esté fuera del alcance de la mayoría de la gente. La inflación oficial alcanzó el ​42,5% en diciembre.

Los gobernantes iraníes, aunque reconocen las dificultades económicas, han culpado a sus enemigos de siempre, Estados Unidos e Israel, de fomentar el descontento.

Washington se unió a una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, atacando sitios nucleares iraníes. El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha amenazado con intervenir en ‍apoyo de los manifestantes en Irán.

(Reporte de Ahmed Saeed en Nayaf; Redacción de Ahmed Rasheed; Edición de Alison Williams)