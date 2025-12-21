El desplome en Extremadura agrava la crisis del PSOE en el inicio del nuevo ciclo electoral

MADRID, 21 dic. 2025 (Europa Press) - La contundente derrota del PSOE en las elecciones extremeñas de este domingo, el peor resultado histórico en una comunidad donde los socialistas han gobernado tradicionalmente, ahonda la crisis en el partido de Pedro Sánchez provocada por los casos de acoso y de corrupción, justo en el arranque del nuevo ciclo electoral. El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se ha quedado en 18 escaños, 10 por debajo del que hasta ahora había sido el suelo electoral para el PSOE, los 28 escaños de Guillermo Fernández Vara en las últimas elecciones de mayo de 2023. Gallardo se presentó a la vez que está siendo investigado por la contratación presuntamente irregular del hermano del presidente Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, una circunstancia que ha tenido un efecto negativo según fuentes de la dirección socialista. En Ferraz admiten que el resultado es "malo" y lo achacan a la falta de movilizaciones entre sus votantes. "No hemos sabido movilizar a los nuestros", especialmente en las zonas rurales de Extremadura, apuntan fuentes socialistas. Por el contrario no consideran que se haya producido un trasvase de votos de la izquierda hacia la derecha. Además, reconocen que la situación procesal de Gallardo ha afectado a esa falta de movilización y les ha penalizado en las urnas: "Las circunstancias del candidato no han sido idóneas", precisan. Sobre su futuro al frente del PSOE autonómico hablarán en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal convocada este lunes por la mañana. No obstante, consideran que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se ha equivocado al adelantar estos comicios porque tenían el objetivo de conseguir mayoría absoluta para no depender de Vox y, aunque ganan un escaño, no lo han logrado. Eso sí, los 'populares' se alzan como primera fuerza y superan ampliamente a la suma de toda la izquierda. UNA COMUNIDAD HISTÓRICAMENTE SOCIALISTA Sánchez no ha acudido a la sede del PSOE en la calle Ferraz para seguir el escrutinio, donde han estado la secretaria de Organización, Rebeca Torró y sus adjuntos Borja Cabezón y Anabel Mateos, así como la portavoz del partido, Montse Mínguez. Torró ha hecho una breve declaración en la que ha reconocido que el resultado es "malo" y que no han sabido movilizar a sus votantes, aunque considera que el PP está "en la casilla de salida" y es ahora "más rehén" de Vox. Finalmente se han cumplido los peores presagios que adelantaban las encuestas en las últimas semanas y el PSOE ha quedado en una situación especialmente grave al tratarse de una comunidad que han gobernado prácticamente siempre desde el inicio de la democracia, incluidas siete mayorías absolutas con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Fernández Vara. Las únicas excepciones han sido los gobiernos del PP de José Antonio Monago (2011-2015) y el de la actual presidenta María Guardiola (2023-2025). PRIMERAS ELECCIONES TRAS LA IMPUTACIÓN DE ÁBALOS Y CERDÁN Son las primeras elecciones a las que se enfrentan los socialistas desde que estalló la crisis de los casos de acoso que le ha costado el puesto a varios altos cargos y ha generado una ola de malestar interno nunca antes vista desde que Sánchez es secretario general. También, tras la imputación de dos colaboradores del círculo más íntimo de Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que también ha pasado por la cárcel. Ambos se enfrentan a elevadas penas de prisión. En este contexto, el PSOE afronta un carrusel de elecciones en los próximos meses, tras las extremeñas vendrán las de Aragón, el 8 de febrero, y las de Castilla y León y Andalucía a lo largo de 2026. En todas ellas los socialistas deben levantar resultados adversos para darle la vuelta a los gobiernos actuales del PP. FERRAZ VA A "REFORMULAR" COSAS El Gobierno confiaba en que este clima no afectase a las elecciones autonómicas y venía trasladando que cada comunidad responde a sus propias dinámicas internas. A su juicio el PP se equivoca adelantando elecciones en distintas regiones si así espera desgastar al Gobierno Central. Esa será otra batalla y se decidirá al final de la legislatura, en el año 2027. Desde Ferraz rechazan que este mal resultado tenga una lectura nacional, que les vaya a afectar en las próximas citas con las urnas o que interpele directamente a Sánchez. No obstante dicen que van a "reformular" algunas cosas de cara a las próximas elecciones respecto a cómo pueden llegar a sus votantes y movilizar a los socialistas. "Partido a partido", trasladan.