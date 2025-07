El destacado opositor camerunés Maurice Kamto aclara su cuestionada candidatura a las presidenciales

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder opositor camerunés Maurice Kamto ha comparecido para explicar a la población los pormenores de la candidatura presidencial que formalizó este pasado sábado y que, según parte del Gobierno camerunés, debería ser invalidada porque en ella figuraba como representante de una formación política a la que no pertenece, extremo que Kamto ha terminado aclarando en rueda de prensa. Kamto es considerado ahora mismo como el único candidato que puede hacer algo de sombra al presidente Paul Biya, dominador absoluto de la política camerunesa desde hace casi medio siglo y que, a sus 92 años, ha anunciado que comparecerá una vez más ante las urnas para ganar el que sería su octavo mandato. El opositor, segundo en las elecciones de 2018, acude ahora en nombre del partido del Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM) que dirige Anicet Ekante, quien no ha presentado candidatura. Kamto, cabe recordar, era hasta ahora el líder de otro partido, el Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC), un aspecto que desató la ira del ministro de Trabajo camerunés, Grégoire Owona, quien denunció una "asociación de m..." entre Kamto y Ekante en violación del mandato del Ministerio de Asociación Territorial, que declaró a Ekante como único representante del MANIDEM capacitado para comparecer a estos comicios. En rueda de prensa desde la sede precisamente del MRC en Yaundé, Kamto declaró que había dejado de pertenecer a esta formación desde el 25 de julio y que se sumó a las filas de MANIDEM solo dos días después. "Envié mi carta de renuncia como miembro del MRC el 25 de junio de 2025. Posteriormente, me uní a MANIDEM el 27 de junio de 2025, con quien habíamos mantenido conversaciones durante varios meses", explicó Kamto en declaraciones recogidas por el portal ActuCameroun. El opositor ha insistido en que su candidatura "no presenta defectos, contrariamente a lo que algunos juristas intentan hacernos creer" y se ha declarado convencido de que el Consejo Constitucional del país acabará validando su solicitud.

