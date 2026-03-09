El destino cruza a Jardim con Cruzeiro en su estreno con Flamengo en el Brasileirão

El portugués Leonardo Jardim, quien en su momento aseguró que solo volvería a Brasil para dirigir al Cruzeiro, se reencontrará este miércoles con su antiguo equipo en su estreno en el Brasileirão como entrenador del Flamengo.

Jardim, de 51 años y elegido para sustituir a Filipe Luís, se estrenó el domingo como entrenador rubro-negro y ganó un primer título: el Campeonato Carioca.

El Fla venció 5-4 al Fluminense en tanda de penaltis en la final del torneo estatal de Rio de Janeiro, tras un empate 0-0 en los 90 minutos.

"Quien entrena al Flamengo está más próximo de ganar títulos", celebró Jardim, poco más de tres meses después de haber hecho su promesa de fidelidad al Cruzeiro, cuando salió del club alegando que debía cuidar su salud mental y resolver asuntos personales.

No olvidó a su predecesor: "Quiero mandar un gran abrazo a Filipe (Luís), porque él construyó este equipo".

Tras el triunfo en el Campeonato Carioca, Jardim quiere catapultar al Flamengo en la liga, donde ocupa el undécimo puesto con 4 puntos, a 6 de los líderes Palmeiras y Sao Paulo, aunque con un partido pendiente.

Y buscará ese primer impulso en el estadio Maracaná ante el Cruzeiro, dirigido ahora por el exseleccionador brasileño Tite, en la quinta jornada del Brasileirão.

- Un récord para Tite -

En contraste con el tercer puesto del año pasado con Jardim en el banquillo, tras el campeón Flamengo y el Palmeiras, el equipo de Belo Horizonte ha tenido un pobre inicio liguero en 2026.

Todavía no conoce la victoria, solo ha sumado 2 puntos y está en la penúltima casilla, por delante del Vasco da Gama.

El domingo, sin embargo, ganó el campeonato estatal de Minas Gerais al derrotar 1-0 al Atlético Mineiro en la final, en un partido que terminó en una gigantesca pelea entre los futbolistas con saldo de 23 expulsados, récord en el fútbol brasileño.

"Cuando se conquista (un título), se crea confianza. Y la confianza genera buen desempeño", dijo Tite tras igualar al mítico Telé Santana como los dos únicos técnicos que ganaron los cuatro principales campeonatos regionales de Brasil (Paulista, Carioca, Mineiro y Gaúcho).

- Jornada de debuts -

Además de Leonardo Jardim, otros tres entrenadores se estrenan en el Brasileirão 2026 en esta fecha: Renato Gaúcho con Vasco da Gama, Léo Condé con el modesto Remo y el argentino Eduardo Domínguez con el Atlético Mineiro.

A sus 63 años, Renato Gaúcho inicia su tercera etapa en el Vasco como sustituto de Fernando Diniz.

No es un debut fácil, pues recibe el jueves al Palmeiras, flamante ganador del Campeonato Paulista.

En Belém, Léo Condé, contratado por el Remo para reemplazar al colombiano Juan Carlos Osorio, se estrena ese mismo día frente al Fluminense.

A su vez, el miércoles, Domínguez debuta en el Brasileirão tras caer en la final del Mineiro contra el archirrival Cruzeiro.

A sus 47 años, el exentrenador de Estudiantes de La Plata, que releva a su compatriota Jorge Sampaoli, tiene clara la receta para enderezar el rumbo.

"Si el rival corre más, siempre llega antes. Si no corres, es muy difícil encontrar espacios (...). Tenemos que trabajar, trabajar duro", comentó.