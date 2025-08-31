El “destino de Francia” está en juego en próximo voto de confianza, afirma primer ministro

El primer ministro francés, François Bayrou, afirmó este domingo que el destino de Francia está en juego en la moción de confianza parlamentaria que él mismo convocó para resolver un bloqueo presupuestario, pero que se prevé que pierda.

La votación del 8 de septiembre en la Asamblea Nacional no decidirá "el destino del primer ministro", sino "el destino de Francia", afirmó Bayrou durante una entrevista con cuatro canales de noticias.

El primer ministro centrista sorprendió a Francia el lunes al anunciar que pedirá la confianza a un parlamento profundamente dividido, en un intento por conseguir suficiente apoyo para su plan de recorte de gastos, con los partidos de la oposición advirtiendo que no le respaldarán.

"Los próximos días son cruciales", afirmó Bayrou de 74 años, en la entrevista con las cadena pública franceinfo y las privadas LCI, BFMTV y Cnews.

Pero el líder socialista Olivier Faure reiteró este domingo que la decisión del partido de votar en contra del gobierno de Bayrou era definitiva.

"Lo único que espero que haga ahora es decir adiós", dijo Faure.

Previamente, la ultraderecha, la izquierda radical y los ecologistas habían anunciado su rechazo.

Bayrou afirma que hay que hacer sacrificios para garantizar el futuro de Francia y reducir la deuda del país.

Su objetivo es obtener respaldo a su plan de ahorro presupuestario de casi 44.000 millones de euros, con el que empezar a atajar el elevado déficit de Francia (5,8% del PBI en 2024), y en un segundo tiempo negociar las medidas de recorte.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó esta semana su "total apoyo" a la iniciativa de Bayrou, su sexto primer ministro desde que asumió la presidencia en 2017.

La eventual caída del gobierno ahondaría la inestabilidad política crónica imperante desde que Macron disolvió la Asamblea Nacional en junio de 2024 y convocó a legislativas anticipadas.

Los comicios arrojaron una cámara dividida en tres bloques: izquierda, macronista y conservadores aliados, y extrema derecha.

