El Día de los Inocentes se celebra con bromas y engaños en todo el mundo

De Francia a Islandia y a Estados Unidos, el Día de los Inocentes se celebra el martes con bromas prácticas y engaños planificados, así que asegúrate de verificar tres veces las publicaciones virales y no dejes tu espalda expuesta a notas adhesivas.

La costumbre de los bromistas ha existido durante cientos de años, aunque su origen exacto es difícil de precisar. Hoy en día, dependiendo de la ubicación, podría marcarse con un pez secretamente pegado a la espalda de alguien, un cojín de pedorretas o incluso informes de noticias sobre pingüinos voladores (sí, eso realmente sucedió).

En Estados Unidos, las bromas suelen ir seguidas de gritos de "¡Día de los Inocentes!" para asegurarse de que todos sean conscientes de que fueron el receptor desprevenido de una broma.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre el Día de los Inocentes y su historia:

¿De dónde proviene el Día de los Inocentes?

Existen muchas teorías sobre el origen de este día de bromas y engaños. No se sabe exactamente cuál es la cierta. Pero lo que está claro es que el Día de los Inocentes tiene raíces que se remontan a cientos de años.

Una idea es que se remonta a Francia en 1564, cuando el rey Carlos IX trasladó la celebración de Año Nuevo de su observancia de una semana que comenzaba el 25 de marzo a una celebración el 1 de enero, según la Biblioteca del Congreso. Aquellos que olvidaron o nunca fueron informados sobre el cambio fueron objeto de burla. Aunque la biblioteca señala que la verdadera historia del Año Nuevo es más complicada, ya que diferentes partes del país lo observaban en diferentes días.

Una teoría similar vincula el Día de los Inocentes con el cambio del calendario juliano al gregoriano en 1582, según la biblioteca. Pero explica que este tipo de historia de origen se ha utilizado para explicar varias festividades y puede ser más una "leyenda migratoria".

Y luego está la teoría de que podría estar conectado con el equinoccio vernal del 21 de marzo, que se conoce como un día en el que las personas son engañadas por cambios climáticos inesperados, según la Enciclopedia Británica.

Cualquiera que sea su origen, la primera vez que hubo una referencia documentada clara al día fue en 1561 cuando el escritor flamenco Eduard De Dene escribió en su poema sobre un noble que enviaba a su sirviente a tareas inútiles, según la Biblioteca del Congreso. El sirviente pronto se da cuenta de que ha sido "enviado en 'tareas de tontos' porque es el 1 de abril", afirma la biblioteca.

¿Cuáles son algunas de las bromas más famosas del Día de los Inocentes?

En 2021, la entonces primera dama Jill Biden fingió ser una asistente de vuelo en un avión que viajaba de California a Washington. Llevaba una etiqueta con el nombre "Jasmine" y repartió barras de helado Dove mientras usaba una máscara negra, un traje negro y una peluca. Unos minutos después, "Jasmine" reapareció sin la peluca, revelándose como Jill Biden, riendo y proclamando, "¡Día de los Inocentes!"

Los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se hicieron conocidos por anunciar ideas extravagantes cada Día de los Inocentes poco después de comenzar su empresa hace más de un cuarto de siglo. Un año, Google publicó una oferta de trabajo para un centro de investigación Copérnico en la luna. Otro año, la compañía dijo que planeaba lanzar una función de "rascar y oler" en su motor de búsqueda.

En 1992, el programa "Talk of the Nation" de NPR anunció que el expresidente Richard Nixon, quien renunció en 1974, se postularía para presidente, según el Museo de las Bromas. Un comediante había imitado a Nixon para decir: "Nunca hice nada malo, y no lo volveré a hacer".

Fuera de Estados Unidos, una de las bromas más notables involucró al Servicio Mundial de la BBC en 1980 declarando que el Big Ben se convertiría en un reloj digital y se renombraría como Digital Dave, según el Parlamento del Reino Unido.

¿Cómo se celebra el Día de los Inocentes en todo el mundo?

De Escocia a Islandia y a Estados Unidos, el día se honra de diversas maneras.

En Francia, el día se conoce como poisson d’avril, o "Pez de Abril", y ha tenido durante mucho tiempo una tradición de bromas con temática de peces. En tiempos modernos, se ha convertido más en un día para que los niños disfruten pegando peces de papel en las espaldas de sus amigos, dice Atlas Obscura.

En Escocia, el Día de los Inocentes tiene una historia de ser un evento de dos días. El 1 de abril se conoce como "Día de Gowkie" o "Caza del Gowk", explicó la Enciclopedia Británica. Gowk es un término utilizado para describir a un tonto. El 2 de abril, la celebración puede volverse más física, con niños pegando letreros de "pateame" en las espaldas de las personas.

El día también se celebra en Islandia como "hlaupa apríl", o "hacer una carrera de abril". En otras palabras, engañar a alguien de una manera que lo haga viajar a un lugar diferente. También se sabe que las agencias de noticias participan en engañar a las personas. En 2014, por ejemplo, Iceland Review publicó una historia con el titular, "Google firma acuerdo con Islandia", diciendo que la noticia falsa era parte de "una larga tradición de los medios islandeses".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.