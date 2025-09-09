El diálogo comercial entre Corea del Sur y EE.UU. está estancado por el cambio de divisas, según Seúl

Por Yena Park y Jihoon Lee

SEÚL, 9 sep (Reuters) -

Las negociaciones de Corea del Sur para finalizar un acuerdo comercial con Estados Unidos se están retrasando debido a problemas de divisas y Seúl ha pedido a Washington que ayude a encontrar una manera de limitar cualquier impacto en el mercado de un paquete de inversiones de US$350.000 millones, dijo el martes un alto cargo presidencial.

El retraso en alcanzar un acuerdo final se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la semana pasada un decreto para implementar el acuerdo comercial de Japón, que incluye un paquete de inversión de US$550.000 millones.

Corea del Sur aún no ha llegado a un acuerdo por escrito sobre su acuerdo, que se cerró en julio e incluye un paquete de US$350.000 millones para invertir en Estados Unidos.

El secretario de Política Presidencial, Kim Yong-beom, dijo que Japón y Corea del Sur se encuentran en una situación diferente, coincidiendo con los comentarios anteriores del ministro de Industria y del ministro de Asuntos Exteriores, el lunes, de que Seúl no podía aceptar términos similares a los esbozados en el acuerdo de Japón sobre el paquete de inversiones.

"Aunque no hay mucha diferencia en los superávits comerciales, el tamaño de la economía y, lo que es más importante, las condiciones del mercado de divisas son muy diferentes", dijo Kim en un foro de debate en directo.

Kim dijo que el asunto más importante que había que abordar para que Corea del Sur firmara cualquier acuerdo sobre el paquete de inversiones era el impacto que tendría en el mercado nacional de divisas dólar-won.

Corea del Sur se encontraba en una posición diferente a la de Japón porque el yen es una divisa internacional, mientras que Japón también cuenta con un programa de canje de divisas y unas reservas de divisas tres veces mayores que las de Corea del Sur que ayudarían a limitar el impacto de su inversión de US$550.000 millones en EEUU, afirmó.

Desde que se anunció el acuerdo a finales de julio, han crecido las expectativas entre los agentes en el mercado de que la inversión de US$350.000 millones añadirá presión a la baja sobre el won a largo plazo.

Los US$350.000 millones se comparan con la cantidad máxima de 20.000-30.000 millones de dólares que los bancos estatales pueden obtener en un año, dijo Kim.

También se compara con las inversiones en el extranjero del fondo nacional de pensiones, de entre 2000 y 3000 millones de dólares al mes, un factor ya citado por los agentes en el mercado como una gran fuerza que pesa sobre el won.

