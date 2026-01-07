El dinero de la venta de crudo venezolano se guardará en cuentas controladas por EEUU, según el Departamento de Energía

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Estados Unidos comenzó a comercializar petróleo venezolano y todos los ingresos de su venta se liquidarán inicialmente en cuentas controladas por Washington en bancos reconocidos mundialmente, dijo el Departamento de Energía en un comunicado publicado el miércoles.

"Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y proporcionar apoyo financiero a estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", dijo el departamento.

Tras capturar el sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque en Caracas, Estados Unidos sigue bloqueando buques bajo sanciones frente al país sudamericano, miembro del grupo petrolero OPEP.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo varados en Venezuela bajo el bloqueo estadounidense.

Estados Unidos se apoderó el miércoles de un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela en el océano Atlántico, como parte de la presión de Trump para dictar los flujos de petróleo en las Américas y obligar al gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado. (Reporte de Megan Davies; Redacción de Katharine Jackson; Edición de Costas Pitas y David Ljunggren. Editado en español por Natalia Ramos)