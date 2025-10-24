El director científico de Ibima, nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

MÁLAGA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Francisco José Tinahones Madueño, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand), ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en el marco del Congreso Nacional celebrado en la tarde del jueves, 16 de octubre de 2025 en la ciudad de Granada.

Reconocido como una de las principales autoridades científicas en el ámbito de la obesidad, la diabetes y sus comorbilidades, Tinahones compagina este nuevo cargo con sus responsabilidades como jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y de Catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Con una trayectoria científica de referencia internacional Francisco J. Tinahones ha firmado más de 775 publicaciones originales en revistas médicas indexadas y revisadas por pares, que han sido citadas en más de 77.000 ocasiones, con un índice H de 102 y un factor impacto acumulado superior a 3500 puntos. Ha sido investigador principal en más de 35 proyectos competitivos nacionales y europeos, y en más de 120 ensayos clínicos en los ámbitos de la diabetes y la obesidad. Además, ha dirigido 35 tesis doctorales.

Esta actividad científica ha hecho que sea reconocido por la Universidad de Stanford en los últimos cinco años como uno del 2% de la científicos más influyentes a nivel internacional en el área de Endocrinología y Nutrición. Por sus méritos científicos ha recibido numerosos premios, entre otros, el Premio a la Trayectoria Científica de Grupo de la SEEN, el Premio Rodríguez Miñón al Mejor Investigador Senior de Diabetes en España y la medalla de oro de la SEEDO, de la que fue presidente.

PRESIDENCIA AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO Y LA SALUD PÚBLICA

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) agrupa a especialistas en endocrinología, bioquímica, biología y otras áreas relacionadas con el metabolismo, la nutrición y las enfermedades endocrinas. Se ha consolidado como una de las sociedades científicas más activas del país en la promoción de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento al ámbito clínico.

En palabras de Francisco Tinahones, su nombramiento supone "un compromiso con los especialistas de endocrinología y nutrición, la ciencia, la innovación y, sobre todo, con los pacientes. La SEEN es una referencia en el impulso del conocimiento en endocrinología y nutrición, y mi objetivo será seguir fortaleciendo su papel en la docencia, investigación y la mejora de la atención clínica de las enfermedades de nuestra especialidad en toda España".

Desde la dirección científica de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones impulsa la investigación biomédica de vanguardia desde Málaga, favoreciendo la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica y la sociedad.

El instituto, acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, integra la actividad investigadora de los Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, el Hospital Universitario Costa del Sol, el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y la Universidad de Málaga, constituyendo un ecosistema de excelencia en biomedicina y nanomedicina al servicio de la salud de la ciudadanía. El nombramiento de Tinahones al frente de la SEEN refuerza el liderazgo nacional e internacional de la investigación biomédica andaluza, y supone un reconocimiento al talento científico y clínico que se desarrolla en los hospitales y universidades de Málaga. Desde Ibima Plataforma Bionand han expresado su felicitación a Francisco J. Tinahones por su nombramiento, un reconocimiento a su destacada trayectoria científica y a su compromiso con la excelencia en la investigación biomédica.