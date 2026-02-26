El director coreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes
PARÍS, 26 feb (Reuters) - El galardonado director coreano Park Chan-wook presidirá el jurado del 79º Festival de Cine de Cannes, anunciaron los organizadores el jueves.
Park, el primer cineasta coreano en dirigir el jurado, es conocido por películas como "Thirst" (2009), "The Handmaiden" (2016) y "No Other Choice" (2025). Ganó el Gran Premio en Cannes en 2004 por "Old Boy" y se llevó el premio al Mejor Director del festival en 2022 por "Decision to Leave".
Cannes describió a Park como un director "a menudo comparado con cineastas como Tarantino, De Palma y Fincher por su maestría en la composición de imágenes cuya belleza formal solo es comparable a su rigor moral", y señaló que cita a Kurosawa, Bergman, Visconti y Hitchcock como influencias.
"Estar encerrado en un cine para ver películas y volver a estar encerrado para participar en el debate con los miembros del jurado, este doble confinamiento voluntario es algo que espero con gran expectativa", afirmó Park.