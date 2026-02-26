El director coreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes

PARÍS, 26 feb (Reuters) - El galardonado director coreano Park ‌Chan-wook presidirá ‌el ⁠jurado del 79º Festival de Cine de Cannes, anunciaron ​los organizadores ⁠el ⁠jueves.

Park, el primer cineasta coreano ​en dirigir el jurado, es conocido ‌por películas como "Thirst" (2009), "The Handmaiden" (2016) ​y "No Other ​Choice" (2025). Ganó el Gran Premio en Cannes en 2004 por "Old Boy" y se llevó el premio al Mejor Director ​del festival en 2022 por "Decision to Leave".

Cannes ⁠describió a Park como un director "a menudo ‌comparado con cineastas como Tarantino, De Palma y Fincher por su maestría en la composición de imágenes cuya belleza formal solo es comparable a su ‌rigor moral", y señaló que cita a ⁠Kurosawa, Bergman, Visconti y Hitchcock como ‌influencias.

"Estar encerrado en un ⁠cine para ver ⁠películas y volver a estar encerrado para participar en el debate con los miembros del jurado, este doble confinamiento ‌voluntario es ​algo que espero con gran expectativa", afirmó Park. (Reporte de Charlotte Van Campenhout y Michaela Cabrera, editado ‌en español por Lucila Sigal)