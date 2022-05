El director de Blonde promete que la Marilyn Monroe de Ana de Armas "ofenderá a todos"

Convertida casi ya en un mito (debido a los constantes retrasos y a las supuestas desavenencias entre el director y la productora), 'Blonde' se convertirá en la primera película de Netflix en tener una calificación NC-17 (prohibida para menores de 17 años inclusive). Más allá del posible alto contenido erótico o violento del filme centrado en la figura de Marilyn Monroe, Andrew Dominik, director y guionista del filme, ha revelado que comprende la clasificación porque la cinta tiene algo que "ofenderá a todos".

En una entrevista para Vulture, el director de 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford' y 'Mátalos suavemente' expresó su sorpresa por la calificación NC-17 en Estados Unidos. A pesar del desconcierto, Dominik cree que la clasificación por edades adjudicada por la MPAA es la adecuada, ya que el biopic, que adapta el libro homónimo de Joyce Carol Oates, es un retrato inquebrantable de la vida y las luchas de la icónica Marilyn Monroe, en lugar de una producción convencional.

"Es un momento interesante para que salga 'Blonde'. Si se hubiera estrenado hace unos años, habría salido justo cuando el Me Too irrumpió y habría sido una expresión de todo lo sucedido. Estamos en un momento ahora [...] creo que la gente no está segura de hasta dónde están puestos los límites. Es una película que, sin duda, tiene cierta moralidad al respecto. Pero nada en aguas ambiguas porque no creo que sea tan simple como la gente cree. Quiero verla. Contiene cosas capaces de ofender a todo el mundo", declaró.

A pesar de ser tildada de biopic, cabe recordar que 'Blonde' es una novela de ficción y no es una biografía como tal. Por lo tanto, el retrato de Marilyn Monroe que se reflejará en la cinta no tiene por qué ser lo que sucedió en realidad, lo que, por otro lado, permite que el filme tenga mayor libertad creativa, similar al falso biopic que Valérie Lemercier dirigió sobre Céline Dion con 'Aline'.