25-05-2021 Cultura.- El director de Godzilla vs. Kong dirigirá Hardcore, adaptación del cómic del creador de The Walking Dead . Tras triunfar en taquilla con 'Godzilla vs. Kong', Adam Wingard continúa con nuevos proyectos. Universal ha contratado al director para liderar la adaptación cinematográfica del cómic 'Hardcore', del creador de 'The Walking Dead', Robert Kirkman, junto a Marc Silvestri. CULTURA IMAGE COMICS