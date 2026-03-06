El director de la aie advierte contra el retorno al gas ruso en medio de auge mundial del gnl

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 6 mar (Reuters) - El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, dijo el viernes ‌que recurrir a Rusia ‌para ⁠el suministro de gas sería un error tanto desde el punto de vista económico como político, dado el suministro mundial de gas natural licuado (GNL).

"La crisis ​actual en ⁠Oriente ⁠Medio ha suscitado dudas en algunos sectores sobre si volver a recurrir a Rusia o ​no", dijo Birol a periodistas tras una reunión de la presidenta de la Comisión ‌Europea, Ursula von der Leyen, y los comisarios ​de la UE sobre los mercados energéticos ​mundiales.

La UE está sometida a una presión cada vez mayor por parte de las industrias y los gobiernos para que intervenga e intente frenar los altos precios de la energía. Von der Leyen ha prometido elaborar opciones para que los líderes de la UE las estudien en una cumbre ​que se celebrará a finales de este mes.

"Uno de los errores históricos de Europa fue la excesiva dependencia de ⁠sus fuentes de energía de un solo país, Rusia", dijo el director de la AIE.

Las opciones que está barajando ‌la Comisión incluyen la reducción de los impuestos y aranceles que encarecen las facturas energéticas de muchos países, o permitir que los gobiernos utilicen más ayudas estatales para apoyar a las industrias que consumen mucha energía, informaron dos funcionarios de la UE a Reuters.

Sin embargo, los funcionarios y analistas reconocen que no hay una solución rápida, mientras que los gobiernos de la UE están ‌divididos. La dependencia de Europa del petróleo y el gas importados significa que el continente ⁠está muy expuesto a las fluctuaciones de los precios mundiales, que se dispararon esta semana ‌tras la escalada de la crisis de Irán.

AÚN NO SE TOMAN ⁠MEDIDAS SOBRE RESERVAS DE PETRÓLEO

Birol dijo que, por ahora, ⁠los países miembros de la AIE no tenían previsto realizar una liberación colectiva de las reservas de petróleo en respuesta al conflicto de Oriente Medio, pero que todas las opciones estaban sobre la mesa.

Los países miembros de la AIE están obligados a mantener reservas de petróleo ‌que cubran 90 días de consumo, ​para su posible liberación en caso de emergencia. Cualquier liberación requeriría que los gobiernos acordaran colectivamente que las condiciones del mercado lo justifican.

"En este momento, no estamos en esa situación", afirmó Birol. (Reporte de Kate Abnett, Gianluca Lo Nostro y ‌Makini Brice; edición de Alexandra Hudson y Tomasz Janowski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)