El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas: NYT

16 ene (Reuters) - El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el viernes el New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe de la reunión, que según el Times tuvo lugar el jueves. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Ratcliffe se reunió con Rodríguez bajo la dirección del presidente estadounidense, Donald Trump, "para entregar el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo", dijo el informe.

Discutieron la cooperación de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela ya no sea un "refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", agregó el informe.

Durante su mandato como vicepresidenta de Venezuela, Rodríguez estuvo involucrada en negociaciones con un enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, junto con otros funcionarios, sobre un acuerdo para que el ahora depuesto expresidente Maduro abandonara voluntariamente el poder, dijo el periódico.

Rodríguez ha criticado previamente a la administración Trump por "secuestrar" a Maduro y ha pedido su regreso. Sin embargo, Washington ha dicho que es favorable como líder interina para preservar la estabilidad. (Reporte de Ananya Palyekar en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)