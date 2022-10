El director de orquesta segoviano José Luis López Antón debuta este viernes en Argentina en el Mendoza Sax Fest

Dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo con el saxofonista Branford Marsalis como solista

VALLADOLID, 5 Oct. 2022 (Europa Press) -

El director segoviano José Luis López Antón hará su debut en Argentina este viernes, 7 de octubre, con un concierto en el Teatro Mendoza, dentro del Festival Internacional Mendoza Sax Fest, en el que dirigirá a la Orquesta de la Universidad de Cuyo.

Entre los solistas, contará con uno de los saxofonistas más destacados de la actualidad, el estadounidense Branford Marsalis, tres veces ganador del Grammy a título individual y una más con el Branford Marsalis Quartet.

En el concierto podrán escucharse Plaza miserere y Bar 'El Olvido', de Jorge Retamoza; Fantasía para saxofón y orquesta, de Heitor Villalobos; el Concierto para saxofón y orquesta, de Alexander Glazunov; Bat out of the hell, de Paul Richards, y Escapades, de John Williams.

Además de con Brandford Marsalis, el concierto contará con otros solistas del Mendoza Sax Fest: los norteamericanos Jonathan Helton y Griffin Campbell, el francés Carl-Emmanuel Fisbach y el argentino Jorge Retamoza (Argentina).

Tras su debut en Argentina, López Antón viajará a Madeira, donde volverá a dirigir su Orquesta Clásica en un concierto que contará con la soprano Carmen Gianattasio como solista.

Europa Press