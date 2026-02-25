El director de Versalles liderará la reforma del Louvre tras el robo

Por Gianluca Lo Nostro y Elissa Darwish

PARÍS, 25 feb (Reuters) - Francia nombró el miércoles a Christophe Leribault nuevo director del Louvre, incorporando al director del Palacio ‌de Versalles para dar un ‌giro ⁠al museo más visitado del mundo tras un humillante robo de joyas y huelgas del personal.

Sucederá a Laurence des Cars, que dimitió el martes, según informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon. ​Des Cars ⁠ha sido objeto ⁠de intensas críticas desde que, en octubre, unos ladrones se llevaron joyas por un valor estimado de 102 ​millones de dólares que aún no han sido recuperadas, lo que puso de manifiesto las evidentes deficiencias de ‌seguridad del museo.

"La prioridad de Leribault será reforzar la seguridad ​del edificio, las colecciones y las personas, restablecer ​un clima de confianza y llevar a cabo, junto con todos los equipos, las transformaciones necesarias para el museo", dijo el Ministerio de Cultura en un comunicado sobre la elección del presidente Emmanuel Macron para el puesto.

Leribault, de 62 años, es un historiador del arte del siglo XVIII que anteriormente dirigió el Museo de Orsay y la Orangerie de París antes de ​asumir el cargo en Versalles en 2024. Dejará el puesto de Versalles para ocupar el cargo en el Louvre.

Fue subdirector del departamento de artes gráficas del Louvre ⁠entre 2006 y 2012, según informó el ministerio.

LOS FALLOS DE SEGURIDAD PONEN DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Además del robo, las huelgas ‌por los salarios y las condiciones laborales han cerrado repetidamente el Louvre desde mediados de diciembre, mientras que las fugas de agua y una investigación por fraude en la venta de entradas que, según los fiscales, ha supuesto un desvío de más de 10 millones de euros en una década, también han ensombrecido una de las principales atracciones turísticas de París.

Un informe de los auditores estatales del año pasado instaba a la dirección del Louvre, donde se encuentra la Mona ‌Lisa de Leonardo da Vinci, a redirigir el gasto de las adquisiciones a mejoras pendientes en materia de seguridad e ⁠infraestructura.

Durante el primer año de Leribault en Versalles, cuando el palacio fue sede de las pruebas ecuestres ‌de los Juegos Olímpicos, la institución obtuvo casi 8 millones de euros (9 millones de dólares) en ⁠contribuciones filantrópicas, según un informe anual del Gobierno.

El nuevo director del Louvre dijo ⁠el jueves pasado ante una comisión parlamentaria sobre la seguridad de los museos que Versalles había "intensificado la vigilancia" bajo su mandato, apoyándose en tecnología punta y señalando nuevos riesgos derivados del sobrevuelo de drones y la ciberseguridad.

Los sindicatos acogieron con satisfacción el nombramiento, citando la disposición de Leribault a trabajar en colaboración con el personal.

Alexis Fritche, secretario general del ‌sindicato CFDT-Culture, dijo a Reuters que el nuevo director ​debe escuchar a los 2.200 empleados del museo y garantizar la financiación para las renovaciones y las mejoras de seguridad.

"Fundamentalmente, lo que faltaba con la dirección anterior es que no sabíamos hacia dónde íbamos", dijo Fritche. "Esperamos mucho de él", añadió.

(1 dólar = 0,8493 euros) (Información de Gianluca Lo Nostro y ‌Elissa Darwish; edición de Benoit van Overstraeten, Gabriel Stargardter y Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)