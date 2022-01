El director del Abierto de Australia niega un "favor especial" a Djokovic para jugar el torneo

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, asegur贸 que el tenista serbio Novak Djokovic no recibi贸 ning煤n "favor especial" al otorgarle una exenci贸n m茅dica para jugar en el torneo, despu茅s de que el deportista no haya confirmado si se ha vacunado contra el coronavirus, uno de los requisitos de entrada en el pa铆s.

"No ha habido ning煤n favor especial. No se ha concedido ninguna oportunidad especial a Novak Djokovic. Como organizaci贸n y como deporte, hemos hecho lo que todos los dem谩s hacen y har铆an si quisieran venir a Australia y bajo ciertas condiciones", insisti贸 Tiley en The Today Show de Australia.

El director del torneo insisti贸 en que esas condiciones se han cumplido. "Australia ha tenido la respuesta m谩s completa al COVID de todas las naciones del mundo. Y nuestros gobiernos han hecho todo lo humanamente posible para mantenernos a salvo", relat贸.

"Novak hizo esa solicitud. Y al igual que otros, ha habido 26 atletas y su personal de apoyo principal que han presentado solicitudes y el panel ha otorgado muchas de ellas. Las condiciones en las que entra cualquier jugador de tenis, sin importar qui茅n sea, son condiciones que el gobierno australiano le ha impuesto al tenis y le ha impuesto a cualquiera que venga a Australia", inform贸 Tiley.