El director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, nombrado Investigador Honorario de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado el nombramiento del actual director del Instituto Cervantes de Los Ángeles (EEUU), Javier Muñoz Basols, como Investigador Honorario del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla.

Según ha informado la institución educativa, Muñoz Basols es Investigador Distinguido Sénior Beatriz Galindo en la Universidad de Sevilla, financiado con un contrato competitivo de investigación de 360.000 euros del programa de atracción de talento internacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Profesor-Investigador Honorario en la Universidad de Oxford.

Con anterioridad, ha sido Investigador I+D+i en la Universidad de Sevilla y durante 15 años ha ejercido como Profesor Titular de Español y director del programa de lengua del Departamento de Español de la Universidad de Oxford.

Su investigación se articula en torno a tres ejes principales. El primero se centra en la diversidad lingüística y el multilingüismo, con especial énfasis en la variación del español, su evolución en contacto con otras lenguas y el impacto del multilingüismo en el aprendizaje de lenguas. El segundo explora el uso de la tecnología en el aprendizaje de lenguas, incluyendo la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. El tercero analiza la influencia de las políticas, las instituciones y el capital humano en la enseñanza del español.

Sus publicaciones incluyen 19 libros y volúmenes editados con prestigiosas editoriales internacionales, algunos de ellos traducidos al euskera y al inglés, 20 capítulos de libros y 27 artículos en revistas académicas internacionales.

Su carrera cuenta con una clara dimensión internacional gracias a su experiencia investigadora y docente en EEUU, Reino Unido y España, así como por trabajar en equipo con una red global de investigadores. Además, es académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) desde 2022 y presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) desde 2016.