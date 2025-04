El director ejecutivo de Boomi, Steve Lucas, lanza nuevo libro: Impacto digital: El elemento humano de la transformación impulsada por la IA

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--abr. 15, 2025--

Boomi, líder en integración y automatización inteligente, presentó hoy Impacto digital: El elemento humano de la transformación impulsada por la IA (Wiley), un nuevo libro audaz del presidente y director ejecutivo de Boomi, Steve Lucas. En dicho libro, Lucas expone sus argumentos convincentes sobre un problema del que pocos líderes empresariales hablan: la revolución de la IA está condenada a estancarse a menos que primero resolvamos la averiada infraestructura digital que la sostiene.

Con un liderazgo de casi 30 años en compañías como Adobe, SAP, Salesforce y Marketo, Lucas comparte una guía de primera mano para abordar la crisis de la fragmentación digital (sistemas obsoletos, datos desconectados y arquitecturas caóticas) que amenaza con arruinar la IA empresarial.

“La IA sólo es tan inteligente como los sistemas y los datos en los que se ejecuta”, manifestó Lucas. “En este momento, la mayoría de las empresas intentan construir rascacielos de IA sobre terrenos arenosos. Sin embargo, con la estrategia de integración correcta, es decir, una que ponga a las personas en primer lugar, podemos transformar el caos digital en un agente catalizador de la innovación, la sostenibilidad y el progreso humano”.

Al contener entrevistas exclusivas con líderes empresariales y un prólogo sobre la próxima era de la IA, Impacto digital brinda una hoja de ruta para crear entornos digitales conectados, inteligentes y centrados en los seres humanos. El libro presenta la “Misión de impacto digital” de Lucas, un nuevo marco de liderazgo que apela a los directores ejecutivos para que lideren la transformación desde arriba, solucionen la fragmentación y prioricen la tecnología que empodera a las personas.

Impacto digital recibió elogios de varias figuras empresariales destacadas:

“Cada industria, cada compañía, cada flujo de trabajo se reinventa con la IA. Las organizaciones enfrentan la enorme tarea de aprovechar la oportunidad en este momento de transformación. Impacto digital ofrece un plan para atravesar la revolución de la IA”.

— Bill McDermott , director ejecutivo de ServiceNow, manifestó:

“Adoptar la IA ahora es un paso obligado para las empresas que buscan un cambio en la función escalonada de la productividad. Impacto digital nos obliga a perder el miedo a lo desconocido y convertir a la IA en uno de nuestros activos comerciales más transformadores”.

— Carl Eschenbach , director ejecutivo de Workday, indicó:

“La gente aún no entiende la importancia de integrar sistemas y datos para tener éxito en la era de la IA. Impacto digital le ayudará a superar a la competencia”.

— Betsy Atkins , expresidenta y directora ejecutiva de Clear Standards, Inc., dijo:

“Las empresas, al igual que los deportes, necesitan una estrategia innovadora que las mantengan por delante de la competencia. Impacto digital brinda ejemplos concretos y consejos prácticos sobre la forma en que puede ganar su partido”.

— Jonathan Becher , presidente de San Jose Sharks Sports & Entertainment, declaró:

Impacto digital también analiza estudios de casos fascinantes, desde bancos que modernizan sistemas de datos preexistentes hasta empresas de logística global que crean inteligencia en la cadena de suministro en tiempo real y organizaciones sin fines de lucro que usan tecnología conectada para impulsar el cambio.

Impacto digital: El elemento humano de la transformación impulsada por la IA, que está disponible a partir de hoy, es de lectura obligatoria para los líderes que buscan aprovechar todo el potencial de la IA al crear una base digital más conectada y más inteligente, una diseñada teniendo como eje principal a las personas y los objetivos.

