El director general de la cadena encargada de Eurovisión 2026 dimite tras una denuncia por acoso

VIENA, 9 mar (Reuters) - El director general de la cadena nacional austriaca ORF, que dentro de dos meses acogerá el Festival de la Canción de Eurovisión, ha dimitido tras las acusaciones de acoso sexual por parte de una mujer, que él niega, según informó la ORF el lunes.

En un comunicado en el que anunciaba que Roland Weissmann, de 57 años, había dimitido "con efecto inmediato", la ORF le agradeció sus 30 años en la empresa y dijo que la denuncia debía investigarse de forma rápida y transparente.

"En los últimos días, una empleada de la ORF ha presentado acusaciones de acoso sexual contra el director general. Roland Weissmann niega estas acusaciones", dijo la cadena.

Poco después, el abogado de Weissmann, Oliver Scherbaum, emitió un comunicado en el que afirmaba que el Consejo de la Fundación de la ORF, que actúa como un consejo de supervisión, había informado a Weissmann de las acusaciones relacionadas con el inicio de su mandato en 2022 y le había dado unos días para dimitir.

Weissmann aún no ha recibido todos los detalles de las acusaciones que se le imputan, según el comunicado.

"No obstante, con el fin de evitar daños a la empresa, estaba dispuesto a hacer concesiones de gran alcance y, por lo tanto, dimitió como director general con efecto inmediato", se afirma en el comunicado.

Su abogado dijo que el anuncio de ORF a los medios de comunicación de las acusaciones antes de que se hubieran investigado por completo era excesivo y desproporcionado y violaba los derechos personales de Weissmann, y añadió que emprendería acciones legales.

La directora de la radio ORF, Ingrid Thurnher, una veterana reportera y presentadora, asumirá el cargo de directora general de forma interina, según el comunicado de la ORF.

Weissmann dirigió la ORF durante cuatro años. La cadena debía decidir este año si le concedía un segundo mandato de cinco años o si se nombraba a un nuevo director general. (Reportaje de François Murphy; edición de Jan Harvey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)